  2. আন্তর্জাতিক

আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষে নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৪১ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

সীমান্তে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় চার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন আফগান কর্মকর্তারা। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে।

আফগানিস্তানের স্পিন বোলদাক জেলার গভর্নর আব্দুল করিম জাহাদ বলেন, চার জন নিহতের পাশাপাশি এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন।

অন্যদিকে পাকিস্তানের সীমান্ত শহর চামানের একটি হাসপাতাল জানায়, সামান্য আঘাত পাওয়া তিনজনকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

দুই দেশই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ করেছে। যদিও অক্টোবরের সংঘর্ষের পর উভয় পক্ষই একটি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল।

শুক্রবার রাতের গোলাগুলির পর তালেবান সরকারের মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, দুঃখজনকভাবে আজ রাতে পাকিস্তান স্পিন বোলদাক সীমান্তে হামলা শুরু করেছে, ফলে ইসলামিক আমিরাতের বাহিনী পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয়েছে।

অন্যদিকে পাকিস্তানের দাবি, আফগানিস্তানই প্রথম গুলি চালায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র মুশাররফ জায়েদি এক্স-এ লিখেছেন, কিছুক্ষণ আগে আফগান তালেবান বাহিনী কোনো উসকানি ছাড়া গুলি চালায়। আমাদের সেনারা দ্রুত ও জোরালো জবাব দিয়েছে।

সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা জানান, রাত প্রায় ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে গোলাগুলি শুরু হয় এবং দুই ঘণ্টা ধরে চলে।

কান্দাহারের তথ্য বিভাগের প্রধান আলি মোহাম্মদ হাকমাল বলেন, পাকিস্তানি বাহিনী হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেছে এবং মর্টার হামলায় কয়েকটি বেসামরিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

