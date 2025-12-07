ইসরায়েলি দখলদারত্ব বন্ধ হলে অস্ত্র জমা দিতে প্রস্তুত হামাস

ইসরায়েলি দখলদারত্ব বন্ধ হলে অস্ত্র জমা দিতে প্রস্তুত হামাস
গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সেনাদের দখলদারত্ব শেষ হলে নিজেদের অস্ত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছে হামাস। সংগঠনটি বলছে, দখল ও আগ্রাসন যতদিন থাকবে, ততদিন তাদের হাতে অস্ত্র থাকবে।
হামাসের প্রধান আলোচক ও গাজার শীর্ষ নেতা খালিল আল-হায়া এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের অস্ত্র দখল ও আগ্রাসনের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। দখলদারত্ব শেষ হলে এসব অস্ত্র রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধীনে দেওয়া হবে।
ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির প্রশ্নের জবাবে হায়ার কার্যালয় স্পষ্ট করে জানায়, তিনি ‘রাষ্ট্র’ বলতে একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে বোঝাচ্ছিলেন।
খালিল আল-হায়া আরও বলেন, একটি বিচ্ছিন্নকারী বাহিনী হিসেবে আমরা জাতিসংঘের বাহিনী মোতায়েনে রাজি। তবে ওই বাহিনীর দায়িত্ব হতে হবে সীমান্ত পর্যবেক্ষণ করা ও গাজায় যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
তার এই মন্তব্য স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, হামাস আন্তর্জাতিক কোনো বাহিনীকে গাজায় মোতায়েন করে হামাসকে নিরস্ত্র করার ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছে।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ