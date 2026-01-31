  2. আন্তর্জাতিক

অমিত শাহর ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৪৫ দিনের মধ্যে সীমান্তে বেড়া দেবে

প্রকাশিত: ০৬:০৮ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৪৫ দিনের মধ্যে সীমান্তে বেড়া দেবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যটিতে বিজেপির সরকার তৈরি হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের এক কর্মীসভা থেকে এসব কথা বলেন অমিত শাহ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বিজেপি নেতা বলেন,২০২৬ সাল তৃণমূলকে টা টা বাই-বাই করার বছর। পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজেপির সরকার তৈরি হবে। ২০২৪ সালে নির্বাচনে ৩৯ শতাংশ ভোট পাওয়া গিয়েছিল। ২০২১ সালের বিধানসভায় এসেছিল ৩৮ শতাংশ ভোট। ৭৭ আসন নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন। এখন ৩৮ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশের জাম্প দিতে হবে।

অমিত শাহ বলেন, মমতা দিদি, আপনি দেখবেন এবার বিজেপির ভোট ৫০ শতাংশের ওপর চলে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার তৈরি হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা।

তিনি বলেন, দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জী। অথচ তিনি বলেন দুর্নীতি কোথায়? হাজার কোটি রুপির দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জীর চোখে পড়ে না।

অমিত শাহ বলেন, মমতা ব্যানার্জী, আপনি আমাদের জায়গা দিচ্ছেন না বলে সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ করা যাচ্ছে না। কলকাতা হাইকোর্টও জমি দিতে বলেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া হবে। মমতা দিদি জমি দিক আর না দিক, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হলে ৪৫ দিনের মধ্যে পুরো কাজ শেষ করে দেবে। এটি পশ্চিমবঙ্গের জনতার কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি।’

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে। তার তাগে পশ্চিমবঙ্গকে পাখির চোখ করে এক মাসে দু’বার রাজ্য সফর করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

