ইউরোপে নিয়ম ভঙ্গ করেছে এক্স, জরিমানা ১২০ মিলিয়ন ইউরো

ইউরোপে নিয়ম ভঙ্গ করেছে এক্স, জরিমানা ১২০ মিলিয়ন ইউরো
অনলাইন কনটেন্টে নিয়ম ভঙ্গের জন্য ইলন মাস্কের সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানি এক্স-কে ১২০ মিলিয়ন ইউরো (১৪০ মিলিয়ন ডলার) জরিমানা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ইইউর নতুন ডিজিটাল আইন ‘ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট’ (ডিএসএ) এর অধীনে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) এ জরিমানা ঘোষণা করা হয়।
ইইউ নিয়ন্ত্রকরা জানিয়েছে, ইলন মাস্কের এক্স ডিএসএ–এর বেশ কিছু বিধান লঙ্ঘন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে—‘ব্লু চেকমার্ক’ ব্যবস্থায় প্রতারণামূলক ডিজাইন, বিজ্ঞাপন ভাণ্ডারের পর্যাপ্ত স্বচ্ছতার অভাব, গবেষকদের জন্য প্রকাশ্য ডেটায় প্রবেশাধিকার দিতে ব্যর্থতা।
এদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্ল্যাটফর্ম টিকটক কিছু ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে জরিমানা এড়াতে সক্ষম হয়েছে।
ইউরোপের বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর কঠোর নজরদারি দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ করে ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনার মুখে রয়েছে। ওয়াশিংটন বলছে, ইইউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমেরিকান কোম্পানিকে টার্গেট করছে এবং মার্কিন নাগরিকদের বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে।
ইউরোপীয় কমিশন এসব অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, তাদের আইন কোনো দেশের নাগরিকত্বকে লক্ষ্য করে নয় বরং ইউরোপের ডিজিটাল নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক মান রক্ষার জন্যই এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
দীর্ঘ দুই বছরের তদন্তের পর এক্স-এর বিরুদ্ধে এই জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। DSA অনুযায়ী অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর দায়িত্ব বেআইনি বা ক্ষতিকর কনটেন্ট মোকাবিলায় আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।
ইইউ টেক প্রধান হেনা ভির্কুনেন জানিয়েছেন, জরিমানাটি লঙ্ঘনের ধরন, এর প্রভাব এবং স্থায়িত্ব বিবেচনায় যথোপযুক্তই হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা সর্বোচ্চ জরিমানা দিতে আসিনি। আমরা চাই ডিজিটাল আইন মেনে চলা হোক। নিয়ম মানলে কোনো জরিমানা করা হবে না।
সূত্র : সিএনএন
কেএম