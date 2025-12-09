ভারতকে ফের কঠোর হুঁশিয়ারি পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের

ভারতকে ফের কঠোর হুঁশিয়ারি পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের
চির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ও চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস (প্রতিরক্ষা বাহিনী) ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতে কোনো সংঘাত হলে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কারও কোনো ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। খবর এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাওয়ালপিন্ডির জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে (জিএইচকিউ) আয়োজিত গার্ড অব অনার অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। পাকিস্তানের প্রথম চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস হিসেবে তার যোগদানকে কেন্দ্র করে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
ভবিষ্যতে কোনো আঘাত এলে কী হবে, তার ইঙ্গিত হিসেবে আসিম মুনির বলেন, পরবর্তী সময়ে আরও দ্রুত ও কঠোর জবাব দেবে পাকিস্তান। তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিন বাহিনীর বহুমাত্রিক অভিযানের ক্ষমতা বাড়ানো অত্যাবশ্যক। প্রতিটি বাহিনী তাদের স্ব-স্ব অভিযানের ধরনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে, তবে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর সামরিক শাখাগুলোর কার্যক্রমকে আরও সমন্বিত ও গতিশীল করার কাজ চালিয়ে যাবে।
আসিম মুনির আরও বলেন, একীভূত শীর্ষ কমান্ডের অধীনে তিন বাহিনী তাদের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন ও সাংগঠনিক কাঠামো বজায় রাখবে।
আফগানিস্তানের সঙ্গে চলমান টানাপড়েন নিয়ে আসিম মুনির বলেন, তাদের কাছে স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, পাকিস্তান একটি শান্তিপ্রিয় দেশ। তবে আমাদের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা কিংবা জাতীয় সংকল্পকে দুর্বল করার সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না।
সূত্র: এক্সপ্রেস ট্রিবিউন
এসএএইচ