  2. আন্তর্জাতিক

জলবায়ু ইস্যুতে নিষ্ক্রিয়তা

ক্ষতিপূরণ চেয়ে জাপান সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করছেন নাগরিকরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্ষতিপূরণ চেয়ে জাপান সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করছেন নাগরিকরা
জলবায়ু পরিবর্তনে জাপানে তাপপ্রবাহ বাড়ছে/ ফাইল ছবি: জাপান টাইমস

জাপানে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তাকে ‘অসাংবিধানিক’ দাবি করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করতে যাচ্ছেন কয়েকশ নাগরিক। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এই মামলা দায়ের হওয়ার কথা রয়েছে। জাপানে জলবায়ু ইস্যুতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এটি প্রথম ক্ষতিপূরণমূলক মামলা।

বাদীদের অভিযোগ, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় জাপান সরকারের পদক্ষেপ ‘চরমভাবে অপর্যাপ্ত’। এটি প্রায় ৪৫০ জন বাদীর স্বাস্থ্য ও জীবিকাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

মামলার অন্যতম বাদী কিইচি আকিয়ামা পেশায় একজন নির্মাণশ্রমিক। তিনি বলেন, তীব্র গরমের কারণে তাদের কাজের গতি কমে গেছে, এতে তার ব্যবসায় ‘ভয়াবহ ক্ষতি’ হচ্ছে। ৫৭ বছর বয়সী আকিয়ামা জানান, মাঠে কাজ করতে গিয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটছে, এমনকি বাড়ি ফিরে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

আরও পড়ুন>>
জুলাইয়ের গরম ভেঙেছে জাপানের ১২৭ বছরের রেকর্ড, আরও বাড়ার শঙ্কা
এশিয়ায় হঠাৎ দুর্যোগের ঘনঘটা, দেশে দেশে বাড়ছে প্রাণহানি
জাপানে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পের পর শক্তিশালী আফটারশকের আশঙ্কা
দৈনিক মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের প্রধানমন্ত্রী!

তিনি বলেন, এখন তার দলকে আগের তুলনায় প্রায় তিনগুণ সময় নিয়ে কাজ শেষ করতে হচ্ছে। ‘১০ মিনিট কোদাল চালানোর পরেই বসে বিশ্রাম নিতে হয়,’ বলেন তিনি। আকিয়ামার অভিযোগ, সরকার সময়মতো কার্যকর নীতি নিলে পরিস্থিতি এত ভয়াবহ হতো না।

জাপানে এর আগে জলবায়ু সংক্রান্ত পাঁচটি মামলা হয়েছে, যার মধ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলাও রয়েছে বলে জানান কিয়োটো ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক মাসাকো ইচিহারা। তবে তার মতে, জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে সরাসরি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করে এটি প্রথম মামলা।

মামলার সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে, সরকারের জলবায়ু নীতি নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার ও স্থিতিশীল জলবায়ু ভোগের অধিকার লঙ্ঘন করছে।

এ বছর জাপান রেকর্ডে থাকা সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্ম পার করেছে। বাদীদের অভিযোগ, এই তাপপ্রবাহ অর্থনৈতিক ক্ষতি, ফসলহানি এবং মারাত্মক হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

মামলায় প্রত্যেক বাদীর জন্য এক হাজার ইয়েন (প্রায় ৮০০ টাকা) ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে। প্রধান আইনজীবী আকিহিরো শিমা বলেন, অর্থের চেয়ে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি সামনে আনাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের আইনি উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় তরুণ পরিবেশকর্মীরা এশিয়ায় প্রথমবারের মতো জলবায়ু ইস্যুতে জয় পেয়েছেন। জার্মানিতেও ২০২১ জলবায়ু লক্ষ্যকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়।

সূত্র: এএফপি
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।