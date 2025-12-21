দক্ষিণ আফ্রিকায় বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত ১০

দক্ষিণ আফ্রিকায় বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত ১০
দক্ষিণ আফ্রিকায় বন্দুকধারীদের গুলিতে ১০ জন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও ১০ জন। জোহানেসবার্গের বাইরে একটি পৌরসভায় অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা হামলা চালিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। দেশটিতে চলতি মাসে দ্বিতীয় গণহত্যার ঘটনা এটি। খবর এএফপির।
শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে বেকারসডালে কী কারণে ওই হামলা চালানো হয়েছে সে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয় বলে বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বন্দুকধারীরা রাস্তায় এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে লোকজনকে হত্যা করেছে। গাউতেং প্রদেশের পুলিশের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার ব্রেন্ডা মুরিডিলি এএফপিকে বলেন, বন্দুকধারীদের হামলায় ১০ জন নিহত হয়েছেন। তাদের সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই।
দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি প্রধান সোনার খনির কাছে অবস্থিত বেকারসডালে একটি বারের কাছে ওই হামলার ঘটনা ঘটেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর আগে গত ৬ ডিসেম্বর রাজধানী প্রিটোরিয়ার কাছে একটি হোস্টেলে বন্দুকধারীরা হামলা চালিয়ে তিন বছরের একটি শিশুসহ ১২ জনকে হত্যা করে।
পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধভাবে মদ বিক্রি করার একটি স্থানে গুলি চালানো হয়। ৬ কোটি ৩০ লাখ জনসংখ্যার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় অপরাধের হার অনেক বেশি।
টিটিএন