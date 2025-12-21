  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ৭০ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক

প্রকাশিত: ০৭:৩১ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা জোরদারে ৭০০ মিলিয়ন বা ৭০ কোটি ডলারের অর্থ সহায়তা অনুমোদন করেছে বিশ্বব্যাংক।

এই অর্থ দেওয়া হবে বিশ্বব্যাংকের বহুবছর মেয়াদী কর্মসূচি পাবলিক রিসোর্সেস ফর ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এর আওতায়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পাকিস্তান সর্বোচ্চ ১ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারে।

অনুমোদিত অর্থের মধ্যে ৬০০ মিলিয়ন ডলার যাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে। বাকি ১০০ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় সিন্ধ প্রদেশের একটি প্রাদেশিক কর্মসূচির জন্য।

এর আগে গত আগস্টে পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ পাঞ্জাবে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ৪৭ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলারের একটি অনুদান দেয়।

তবে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে। গত মে মাসে রয়টার্স জানায়, ভারত বিশ্বব্যাংকের এই অর্থায়নের বিরোধিতা করতে পারে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের এক যৌথ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে দুর্বল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, অস্পষ্ট বাজেট প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করছে ও রাজস্ব আদায়ে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

সূত্র: রয়টার্স

