২৫ লাখ ডলার উপহার পেলেন ‘বন্ডাই হিরো’ আহমেদ

প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
আহমেদকে দেখতে হাসপাতালে ইউটিউবার জ্যাকারি ডেরেনিওস্কি/ ছবি : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সৈকতের ভয়াবহ বন্দুক হামলার ঘটনায় অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন আহমেদ আল আহমেদ। আহত হয়ে হাসপাতালের শয্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় পেয়েছেন বিশ্ববাসীর বিপুল সম্মান ও ভালোবাসা। অস্ত্রোপচারের পরধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি।

হাসপাতালের শয্যায় তাকে দেখতে এসেছিলেন জনপ্রিয় ইউটিউবার জ্যাকারি ডেরেনিওস্কি। এসময় আহমেদকে মানুষের দেওয়া উপহার ২৫ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (৩৩ কোটি টাকা) দিয়েছেন জ্যাক্যারি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, জনপ্রিয় ইউটিউবার জ্যাকারি ডেরেনিওস্কি হাসপাতালে গিয়ে আহমেদের সঙ্গে দেখা করেন এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই অর্থ উপহার হিসেবে তার হাতে তুলে দেন।


বন্ডাই সৈকতে সংঘটিত ভয়াবহ গণগুলির সময় যখন সবাই প্রাণ বাঁচাতে দৌড়াচ্ছিল তখন পার্ক করা গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে থেকে পেছন দিক থেকে হামলাকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আহমেদ। খালি হাতে তিনি বন্দুকধারীর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেন। এতে আরও বেশি প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

তবে বন্দুকধারীকে নিরস্ত্র করার সময় আহমেদ নিজেও দুইবার গুলিবিদ্ধ হন। পরে তার হাত ও বাহুতে গুলির ক্ষত নিয়ে অস্ত্রোপচার করতে হয়।

এই সাহসিকতার পর বিশ্বজুড়ে আহমেদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানো হয়। মাত্র এক দিনেরও কম সময়ে সাধারণ মানুষের অনুদানে সংগ্রহ হয় ২৫ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার।

আহমেদের বীরত্বকে সম্মান জানাতে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিজে হাসপাতালে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি আহমেদকে সমগ্র মানবতার শক্তির প্রতীক এবং আমাদের দেশের সেরা মানুষদের একজন বলে অভিহিত করেন।
উল্লেখ্য, বন্ডাই সৈকতের ওই ঘটনায় ১৫ জন নিহত হন এবং আরও অনেকে আহত হন।

