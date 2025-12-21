থাইল্যান্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ
কম্বোডিয়ায় পাঁচ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত
থাইল্যান্ডের সঙ্গে চলমান সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে কম্বোডিয়ায় সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রোববার (২১ ডিসেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে।
এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানায়, গত দুই সপ্তাহ ধরে চলা গোলাবর্ষণ, রকেট হামলা এবং থাইল্যান্ডের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান থেকে চালানো বিমান হামলার কারণে নারী ও শিশুসহ বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজ ঘরবাড়ি ও স্কুল ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।
সরকারি হিসাবে, এখন পর্যন্ত মোট ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬১১ জন মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, থাইল্যান্ডও জানিয়েছে যে সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে তাদের দেশেও প্রায় ৪ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
চলতি মাসে নতুন করে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষে ট্যাংক, ড্রোন ও ভারী কামান ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারি তথ্যমতে, এ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অন্তত ২২ জন এবং কম্বোডিয়ায় ১৯ জন নিহত হয়েছেন।
এই সংঘাতের মূল কারণ দুই দেশের মধ্যে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত নিয়ে পুরনো বিরোধ। ঔপনিবেশিক আমলে নির্ধারিত সীমান্তরেখা ও সীমান্তবর্তী কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরকে ঘিরেই এই বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।
উভয় দেশই নতুন করে শুরু হওয়া সংঘর্ষের জন্য একে অপরকে দায়ী করছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলেছে।
পরিস্থিতি শান্ত করতে চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, আসিয়ান জোটের বর্তমান চেয়ারম্যান মালয়েশিয়া এবং জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে।
এদিকে, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডসহ আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সোমবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বৈঠকে বসছেন। ওই বৈঠকে এই সীমান্ত সংঘাত নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম