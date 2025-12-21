পাথর ছোড়া ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যার ভিডিও ভাইরাল

পাথর ছোড়া ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যার ভিডিও ভাইরাল
দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর এক সেনার দিকে একটি পাথর টুকরো ছুড়েছিলেন কিশোর আবু মুয়াল্লা। আর এতেই তার ওপর গুলি চালিয়ে দেন সেনা সদস্য। কাছে থেকে গুলি করা সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হন ১৬ বছর বয়সি মুয়াল্লা। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) জেনিনের দক্ষিণে কাবাতিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আবু মুয়াল্লাকে কাছ থেকে গুলি করা হয় এবং অ্যাম্বুলেন্স তার কাছে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া হয়। ফলে তিনি রক্তক্ষরণে মারা যান। পরে ইসরায়েলি বাহিনী তার মৃতদেহও আটকে রাখে। স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, আবু মুয়াল্লা সেনাদের দিকে এগোচ্ছিলেন এবং তখনই গুলি করা হয়।
একই দিন, জেনিনের পশ্চিমে সিলাত আল-হারিথিয়া শহরে ইসরায়েলি বাহিনী আরও একজন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তি হলেন ২২ বছর বয়সী আহমদ জিউদ।
অক্টোবর মাসে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও প্রতিদিন ই হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলি অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে পশ্চিম তীরে হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এ যুদ্ধে ৭০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছে অন্তত ১ লাখ ৬৮ হাজারের বেশি।
সূত্র : মিডল ইস্ট আই
কেএম