অ্যাপলকে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করেছে ইতালি
ইতালি কর্তৃপক্ষ সোমবার জানিয়েছে যে, তারা মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপলকে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করেছে। মোবাইল অ্যাপ সেক্টরে প্রভাবশালী এই কোম্পানির নিজেদের অবস্থানের অপব্যবহারের অভিযোগে অ্যাপলকে ৯৮ মিলিয়ন ইউরো (১১৫ মিলিয়ন ডলার) জরিমানা করা হয়েছে। খবর এএফপির।
ইটালিয়ান কম্পিটিশন অথরিটি এজিসিএম এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অ্যাপল তৃতীয় পক্ষের ডেভেলপারদের জন্য গোপনীয়তা বিধি লঙ্ঘন করেছে।
বিবৃতি অনুসারে, অ্যাপলের অ্যাপ ট্র্যাকিং ট্রান্সপারেন্সির (এটিটি) নিয়মগুলো একতরফা আরোপ করা হয়েছে এবং অ্যাপলের বাণিজ্যিক অংশীদারদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
এর আগে ফরাসি অ্যান্টিট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ চলতি বছরের শুরুতে অ্যাপলকে অ্যাপ ট্র্যাকিং গোপনীয়তা লঙ্ঘনের জন্য ১৫০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করেছিল।
ইউরোপের অন্যান্য কর্তৃপক্ষও এটিটির ওপর একই রকম তদন্ত শুরু করেছে, যা অ্যাপল গোপনীয়তা সুরক্ষা হিসাবে প্রচার করে আসছে।
২০২১ সালে অ্যাপল কর্তৃক প্রবর্তিত এই বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যান্য অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে তাদের কার্যকলাপ ট্র্যাক করার আগে অ্যাপগুলোকে একটি পপ-আপ উইন্ডোর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর সম্মতি নিতে হয়।
অনেক সমালোচক বলছেন, অ্যাপলের এসব অ্যাপ ব্যবহারের সময় তাদের নিজেদের বিজ্ঞাপন সেবা স্বাভাবিক থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকে।
টিটিএন