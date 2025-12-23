সৌদি আরবে বিরল তুষারপাত, বরফে ঢেকে গেছে তাবুক পাহাড়

সৌদি আরবে বিরল তুষারপাত, বরফে ঢেকে গেছে তাবুক পাহাড়
মরুভূমির দেশ সৌদি আরবে বিরল এক শীতকালীন দৃশ্যের সাক্ষী হলো মানুষ। দেশটির উত্তরের তাবুক ও ‘নিয়ম’ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ত্রোজেনা পাহাড়ে তুষারপাত হয়েছে। এতে সাদা বরফে ঢেকে গেছে গোটা এলাকা।
ত্রোজেনা হাইল্যান্ডস পুরোপুরি বরফে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। খাঁজকাটা পাহাড়ি ঢালে জমে থাকা তুষারের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই ভিডিও ও ছবি শেয়ার করে এই বিরল প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরেছেন।
তাবুকের পাহাড়গুলোতেও বরফের চাদর দেখা যায়। এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখতে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকেরা পাহাড়ে ভিড় করছেন। কেউ ছবি তুলছেন, কেউ পিকনিক করছেন, আবার অনেককে দেখা গেছে বরফের মধ্যে খেলাধুলা ও স্কিইং করতে।
সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) ধারণ করা ছবিতে বরফে ঢাকা পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, কালো মেঘের নিচে বরফে ঢাকা মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে একদল উট, যা সৌদি আরবের জন্য একেবারেই ব্যতিক্রমী দৃশ্য।
Snow blankets Jabal al-Lawz in Saudi Arabia's Tabuk with temperatures dropping to -4 degrees Celcius. pic.twitter.com/S97WnlHELo— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 18, 2025
ত্রোজেনা পাহাড় সৌদির ‘নিয়ম’ প্রকল্পের অংশ এবং দেশটির অন্যতম উঁচু এলাকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ হাজার ৬০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়গুলো আকাবা উপসাগর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে। সহজে পৌঁছানো যায় বলে বিরল এই শীতকালীন পরিবেশ উপভোগ করতে অনেকেই সেখানে ছুটে যান।
সূত্র: গালফ নিউজ
কেএএ/