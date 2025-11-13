  2. আন্তর্জাতিক

সৌদি আরবে হঠাৎ ভারী বৃষ্টি, মক্কায় ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪০ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
সৌদি আরবে হঠাৎ ভারী বৃষ্টি/ ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

সৌদি আরবে হঠাৎ ভারী বৃষ্টি দেখা দিয়েছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) তুমুল বৃষ্টির পর মক্কার দক্ষিণাঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়ে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। তবে মক্কার কেন্দ্রীয় এলাকা, যেখানে পবিত্র মসজিদুল হারাম রয়েছে, সেখানে শুধু প্রবল বাতাস ও মেঘলা আকাশ দেখা গেছে, কোনো বৃষ্টি হয়নি।

রেড অ্যালার্ট

সৌদি আরবের জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র (এনসিএম) মক্কার কিছু এলাকায় ‘রেড অ্যালার্ট’ (লাল সতর্কতা) জারি করেছে। সংস্থাটি জানায়, ওই অঞ্চলে প্রবল বর্ষণ, শিলাবৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা রয়েছে, যা রাত পর্যন্ত চলতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, দক্ষিণ মক্কার ডিফা‘কসহ বিভিন্ন এলাকায় যানবাহন জলাবদ্ধ রাস্তায় দিয়ে চলাচল করছে। এসব এলাকায় টানা দ্বিতীয় দিনের মতো প্রবল বৃষ্টি হয়েছে।

এনসিএমের মুখপাত্র হুসাইন আল-কাহতানি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরবের অধিকাংশ অঞ্চলে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।

এসময় তিনি নাগরিকদের সতর্ক থাকতে, নিচু এলাকা এড়িয়ে চলতে এবং সরকারি নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানান।

দেশজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

সর্বশেষ আবহাওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মক্কা, মদিনা, রিয়াদ, আসির, আল বাহা, জাজান, কাসিম, হাইল, তাবুক, আল জৌফ, উত্তর সীমান্ত অঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, প্রবল দমকা বাতাস, শিলাবৃষ্টি, উঁচু ঢেউ ও আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। তাই জনগণকে সরকারি সূত্রে নিয়মিত তথ্য নিতে ও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

চলাচলে সতর্কতা

মক্কা প্রদেশের সংকট ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নাগরিক ও চালকদের পানি জমতে পারে এমন উপত্যকা, টানেল ও নিচু এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে।

এছাড়া, মক্কা, জেদ্দা ও তাইফের মধ্যবর্তী সড়কে যাতায়াতকারী চালকদের কম দৃশ্যমানতা ও পিচ্ছিল রাস্তার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সূত্র: সিয়াসাত ডেইলি
