ইসরায়েলে সেনাবাহিনীর রেডিও স্টেশন বন্ধের সিদ্ধান্ত

ইসরায়েলে সেনাবাহিনীর রেডিও স্টেশন বন্ধের সিদ্ধান্ত
সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগের মধ্যেই সেনাবাহিনী পরিচালিত রেডিও স্টেশন ‘গালেই জাহাল’ বন্ধের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল সরকার। প্রায় ৭৫ বছর ধরে সম্প্রচার চালিয়ে আসা এই রেডিওটি ইসরায়েলের অন্যতম পুরোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।
দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজের প্রস্তাব অনুযায়ী, আগামী ১ মার্চ থেকে আর্মি রেডিওর সম্প্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়।
আইনগতভাবে আর্মি রেডিও ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) একটি ইউনিট এবং এটি সেনাপ্রধানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তবে এতে একটি সক্রিয় সংবাদ বিভাগ রয়েছে। এখানে সেনাসদস্যদের পাশাপাশি বেসামরিক সাংবাদিকরাও কাজ করেন। এসব সাংবাদিকের উপস্থাপিত রাজনৈতিক টকশোগুলো দেশটিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অনেক সময় তারা রাজনীতিবিদ ও সেনাবাহিনীর সমালোচনাও করে থাকেন।
এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর অধীনে পরিচালিত একটি রেডিও স্টেশন উত্তর কোরিয়া কিংবা হাতে গোনা কয়েকটি দেশে রয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই সেই তালিকায় থাকতে চাই না।
তবে ইসরায়েলের অ্যাটর্নি জেনারেল গালি বাহারাভ মিয়ারা এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত ইসরায়েলে জনসম্প্রচার দুর্বল করা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করার একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ।
এদিকে রেডিও সম্প্রচার বন্ধ করার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে ইসরায়েল প্রেস কাউন্সিল, সাংবাদিক ইউনিয়নসহ বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনগুলো। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আইনি চ্যালেঞ্জ করার কথাও জানানো হয়েছে।
সূত্র : সিএনএন
কেএম