ইরানের স্বার্থরক্ষায় চীনের সমর্থন

ইরানের স্বার্থরক্ষায় চীনের সমর্থন
ইরানের স্বার্থ রক্ষায় সমর্থন জানিয়েছে চীন। শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, বেইজিং ইরানের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, জাতীয় মর্যাদা এবং বৈধ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং ‘যে কোনো ধরনের ‘একতরফা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ক্ষতিকর আচরণের’ বিরোধিতা করে।
ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে তেহরান ও ওয়াশিংটনের আসন্ন বৈঠকের আগে এই বিবৃতি দিলো বেইজিং।
এদিকে, বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ে চীনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়াও দেইউ’র সঙ্গে বৈঠক করেন ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি। বৈঠকে ঘারিবাবাদি তার দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে মিয়াওকে জানান।
সূত্র: এএফপি
