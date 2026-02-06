  2. আন্তর্জাতিক

ইরানের স্বার্থরক্ষায় চীনের সমর্থন

প্রকাশিত: ০২:৫৬ পিএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর বেইজিংয়ে একটি অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের সাবেক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ঝাং লি-এর সাথে করমর্দন করছেন ইরানের উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাজিদ এবনোরেজা (বামে)/ ছবি: এএফপি

ইরানের স্বার্থ রক্ষায় সমর্থন জানিয়েছে চীন। শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, বেইজিং ইরানের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, জাতীয় মর্যাদা এবং বৈধ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং ‘যে কোনো ধরনের ‘একতরফা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ক্ষতিকর আচরণের’ বিরোধিতা করে।

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে তেহরান ও ওয়াশিংটনের আসন্ন বৈঠকের আগে এই বিবৃতি দিলো বেইজিং।

এদিকে, বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ে চীনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়াও দেইউ’র সঙ্গে বৈঠক করেন ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি। বৈঠকে ঘারিবাবাদি তার দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে মিয়াওকে জানান।

