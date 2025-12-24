  2. আন্তর্জাতিক

ত্রিপুরায় নিজের অস্ত্রেই গুলিবিদ্ধ হন বিএসএফ সদস্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রিপুরায় নিজের অস্ত্রেই গুলিবিদ্ধ হন বিএসএফ সদস্য
সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের নজরদারি। ছবি: এএফপি (ফাইল)

ত্রিপুরার ধর্মনগরে ডিউটির সময় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর এক সদস্য নিজের অস্ত্রেই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আহত সদস্যের নাম বিপিন কুমার (৩৫)। ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার গভীর রাতে।

তিনি বিএসএফের ৯৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্য এবং ধর্মনগরের মাহেশপুর এলাকায় দায়িত্বে ছিলেন। আহত অবস্থায় মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাত প্রায় ১২টা ৩০ মিনিটে তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, তিনি সারা রাত জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সকালে জি বি প্যান্ট হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

বিএসএফ কর্মকর্তাদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, এটি দুর্ঘটনাজনিত ঘটনা। ডিউটির সময় বহন করা অস্ত্র থেকে হঠাৎ গুলি বেরিয়ে গেলে তিনি আহত হন।

সূত্র: ত্রিপুরা টাইমস

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।