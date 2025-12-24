  2. আন্তর্জাতিক

ধর্ষণের দায়ে ইরানে দুই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

প্রকাশিত: ১০:২৪ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ইরানে ধর্ষনের দায়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর/ ফাইল ছবি: এএফপি

ধর্ষণের দায়ে ইরানে দুই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বিচার বিভাগ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ইরানি কর্তৃপক্ষ দেশটির উত্তরাঞ্চলে ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত দুই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। খবর এএফপির।

বিচার বিভাগের মিজান অনলাইন ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালে মাজানদারান প্রদেশে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হয় ওই দুই ব্যক্তি।

যাদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি, তাদের ‌‘সুপ্রিম কোর্ট রায় বহাল রাখার পর’ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

গত মাসে কর্তৃপক্ষ উত্তরাঞ্চলীয় সেমনান প্রদেশে দুই নারীকে ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

হত্যা ও ধর্ষণসহ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা ইরান সাধারণত ভোরবেলা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে থাকে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর তথ্যমতে, চীনের পর ইরান বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা দেশ।

