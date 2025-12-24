  2. আন্তর্জাতিক

বড়দিনে বিশ্বব্যাপী ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেন পোপ লিও

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বড়দিনে বিশ্বব্যাপী ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেন পোপ লিও
পোপ লিও/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

বড়দিনের সময় বিশ্বব্যাপী ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ লিও। তবে রাশিয়া স্পষ্টভাবে এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। খবর আল জাজিরার।

মঙ্গলবার রোমের কাছে ক্যাস্টেল গ্যান্ডলফোতে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, আমি সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে শান্তির দিনটিকে সম্মান করার জন্য আমার অনুরোধ পুনরায় ব্যক্ত করছি। অন্তত আমাদের ত্রাণকর্তার জন্ম উৎসবে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছি।

পোপ বলেন, বড়দিনে রাশিয়ার যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান সাম্প্রতিক সময়ে ‘বড় দুঃখ’ পাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে একটি।

রাশিয়া বারবার ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে, বলেছে যে এটা কেবল কিয়েভকে সামরিক সুবিধা দেবে।

লিও বিশ্বব্যাপী সংঘাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি আশা করি তারা শুনবে এবং সমগ্র বিশ্বে ২৪ ঘণ্টা শান্তি বজায় থাকবে। পোপ লিও চলতি মাসের শুরুতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।