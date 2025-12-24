  2. আন্তর্জাতিক

গ্রেফতারের দিনই জামিনে মুক্তি পেলেন গ্রেটা থুনবার্গ

প্রকাশিত: ০৫:৪৭ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভে প্ল্যাকার্ড হাতে থুনবার্গ/ ছবি : সামাজিক মাধ্যম

লন্ডনে গ্রেফতার হওয়া সুইডিশ জলবায়ু আন্দোলন ও মানবাধিকার কর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার কারণে লন্ডন পুলিশ তাকে আটক করার পর একই দিনে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছে।

সিটি অব লন্ডন পুলিশ জানিয়েছে, ২২ বছর বয়সী গ্রেটা থুনবার্গকে আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত জামিন দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভ চলাকালে তিনি একটি প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করছিলেন, যেখানে লেখা ছিল-আমি প্যালেস্টাইন অ্যাকশন বন্দিদের সমর্থন করি। আমি গণহত্যার বিরোধিতা করি।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলন সংগঠন প্রিজনার্স ফর প্যালেস্টাইন দাবি করেছে, এই প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনের অভিযোগে গ্রেটা থুনবার্গকে ব্রিটেনের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ সরকার সম্প্রতি প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নামের সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিক্ষোভ চলাকালে আরও দুজনকে একটি ভবনে লাল রং নিক্ষেপের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন গ্রেটা থুনবার্গ। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের পক্ষে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনের অভিযোগে তাকে আটক করা হয়।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের অক্টোবর মাসে গ্রেটা থুনবার্গ ইসরায়েলের গাজা উপত্যকায় ত্রাণসহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নামের একটি নৌবহরে অংশ নেন। ওই সময় আরও ৪৭৮ জনের সঙ্গে তাকে আটক করা হয়।

