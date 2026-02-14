  2. আন্তর্জাতিক

মোদীকে নিয়ে মহাসড়কে নামলো উড়োজাহাজ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিয়ে আসামের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অবতরণ করে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০জে মডেলের প্লেন/ ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সড়কে অবতরণ করলো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বহনকারী উড়োজাহাজ। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০জে মডেলের প্লেনটি সবাইকে একপ্রকার অবাক করে দিয়েই মোদীকে নিয়ে আসামের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অবতরণ করে। তবে এটা কোনো চিরাচরিত জরুরি অবতরণ নয়। ‘ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফেসিলিটি (ইএলএফ)’ হিসেবে তৈরি করা সড়কটির সক্ষমতার যাচাইয়ে এই কাণ্ড ঘটায় ভারতীয় বিমান বাহিনী।

জানা গেছে, মোরান বাইপাসের ৪ দশমিক ২ কিলোমিটার দীর্ঘ শক্তিশালী অংশটিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে এটি বিকল্প রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর আগে মোদী এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া পোস্টে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে জরুরি অবতরণের এই সুবিধা দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

প্রায় ১০০ কোটি রুপি ব্যয়ে নির্মিত ইএলএফটি ভারতীয় বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান ও পরিবহন বিমানের জন্য একটি কৌশলগত, বহুমুখী রানওয়ে হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এই সুবিধায় ৪০ টন ওজনের যুদ্ধবিমান ও ৭৪ টন সর্বোচ্চ ওজনের পরিবহন বিমান অবতরণ করতে পারবে। এটি সামরিক ও বেসামরিক- উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী ও জরুরি পরিস্থিতিতে দিঘরুগড় বিমানবন্দরের বিকল্প হিসেবেও কাজ করতে পারে।

ভারতের প্রথম ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি ২০২১ সালে রাজস্থানের বার্মের জেলায় চালু হয়েছিল। আসামের এই নতুন ইএলএফ বিশেষত কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরপূর্ব অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

অবতরণের পর নরেন্দ্র মোদী প্রায় ৪০ মিনিটের এক বর্ণিল এয়ার শো উপভোগ করেন, যেখানে অংশ নেয় তেজস, সুখোই ও রাফালে যুদ্ধবিমান।

সূত্র: এনডিটিভি

