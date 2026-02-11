  2. আন্তর্জাতিক

২০০৬ সালে এপেস্টেইনের বিষয়ে পুলিশকে ফোন করেছিলেন ট্রাম্প

প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

একুশ শতকের প্রথম দশকে যৌন অপরাধী জেফ্রি এপেস্টেইন বিরুদ্ধে তদন্ত চলাকালীন ফ্লোরিডার এক পুলিশ কর্মকর্তাকে ফোন করেছিলেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

২০০৬ সালের দিকে ট্রাম্প ওই পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে, এপেস্টেইনের অপরাধ সবার জানা এবং তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে ট্রাম্প খুশি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, পাম বিচের প্রাক্তন পুলিশ প্রধান মাইকেল রেইটার এক দশক পর এ তথ্য প্রকাশ করেছেন।

২০০৬ সালে ট্রাম্প পুলিশ প্রধানকে বলেছিলেন, ধন্যবাদ, আপনি তাকে আটকাচ্ছেন, সবার জানা ছিল যে সে এমন কাজ করছে।

একই ফোনকলে ট্রাম্প পুলিশের কাছে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাদের তদন্ত এপেস্টেইনের সহযোগী গিসলেন ম্যাক্সওয়েল-এর দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। তিনি ম্যাক্সওয়েলকে দুষ্ট হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন ।

ম্যাক্সওয়েল এপেস্টেইনের কেসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন। ২০২২ সালে তাকে শিশু যৌনপাচারসহ অন্যান্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ২০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

২০০৬ সালে ট্রাম্প পুলিশকে জানিয়েছেন, নিউ ইয়র্কে এপস্টাইন কে ঘৃণ্য হিসেবে দেখা হতো। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে একবার কিশোরদের উপস্থিতিতে তিনি এপেস্টেইনের সঙ্গে ছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

২০০৮ সালে ফ্লোরিডায় এপেস্টেইন নাবালক এক কিশোরীকে যৌন কাজের জন্য সরবরাহের অপরাধে দোষী স্বীকার করেন। সমালোচকরা এটিকে সৌজন্যপূর্ণ বা হালকা দণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রাক্তন পুলিশ প্রধান ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে এপেস্টেইনের মৃত্যুর দুই মাস পরে এফবিআইকে তার কথোপকথনের বিবরণ দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের নির্দেশে ৩৫ লাখের বেশি সরকারি নথি সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে।

ফাইলগুলোতে উচ্চপর্যায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির নাম উল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে-

ডোনাল্ড ট্রাম্প,মার্কিন অর্থমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক, ব্রিটিশ প্রিন্স অ্যান্ড্রু, সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, সাবেক ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক, প্রয়াত গায়ক মাইকেল জ্যাকসন, মার্কিন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এলন মাস্ক, সাবেক ইক্রোসফট সিইও বিল গেটস। এছাড়াও আরও অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তির নাম এপেস্টেইন ফাইলে রয়েছে।

এপেস্টেইনের দ্বারা যৌন হেনস্থার শিকার হওয়াদের অভিযোগ, এপেস্টেইন একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতেন। এর মাধ্যমে ধনী ও রাজনৈতিক মানুষের দ্বারা কিশোরী মেয়েদের যৌন কাজে ব্যবহারের করা হত।

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

