সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গ্রিস উপকূল থেকে ৫২ অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার
গ্রিসের কোস্টগার্ড এজিয়ান সাগরে পৃথক দুটি ঘটনায় ৫২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে। তবে একটি ঘটনায় এক শিশু নিখোঁজ রয়েছে।
বাংলাদেশি সন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা
ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের এক মুসলমান নির্মাণ শ্রমিককে। তার দুই সহকর্মীও পিটুনির শিকার হয়ে এখন হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
তারেক রহমান সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী, বিবিসি-রয়টার্সের প্রতিবেদন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রায় ১৭ বছর নির্বাসনে থাকার পর বাংলাদেশে ফিরেছেন। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আগে তার এই প্রত্যাবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে বিদেশি গণমাধ্যমগুলো। প্রবাশালী সংবাদমাধ্যম বিবিসি ও রয়টার্স তাকে বাংলাদেশের অন্যতম সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেছে।
ভেনেজুয়েলার তেল রপ্তানি ঠেকানোর নির্দেশ ট্রাম্প প্রশাসনের
ভেনেজুয়েলার তেল রপ্তানি কার্যত বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে হোয়াইট হাউজ। আগামী অন্তত দুই মাস মার্কিন বাহিনী মূলত ভেনেজুয়েলার তেল পরিবহনের ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে বলে জানিয়েছে এক মার্কিন কর্মকর্তা।
পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ঘুড়ি উড়ানো নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন পাস
পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদ পাঞ্জাব রেগুলেশন অব কাইট ফ্লাইং বিল–২০২৫ পাস করেছে। এই আইনের মাধ্যমে ঘুড়ি ও বিপজ্জনক মাঞ্জা ব্যবহারে কঠোর শাস্তি ও বড় অঙ্কের জরিমানার বিধান করা হয়েছে।
ইতালিতে বাংলাদেশিদের হাতেই নির্যাতিত বাংলাদেশি, গ্রেফতার ৩
ইতালির সিসিলির ভিটোরিয়ায় পৌঁছানোর পরপরই দুই বাংলাদেশি অভিবাসীকে অপহরণ, নির্যাতন ও মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগে চার বাংলাদেশি নাগরিককে শনাক্ত করেছে পুলিশ। এর মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একজন এখনো পলাতক।
২০২৬ সালেই ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি আশা করেন অধিকাংশ রুশ নাগরিক: জরিপ
২০২৬ সালেই ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি আশা করেন অধিকাংশ রুশ নাগরিক। রশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জনমত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভিটসিওম পরিচালিত এক জরিপে উঠে এসেছে এ তথ্য।
ইসরায়েলে বড়দিনের অনুষ্ঠানে বাধা, সান্তা ক্লজের পোশাক পরা যুবক আটক
ইসরায়েলের হাইফা শহরে ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের বড়দিন উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছে পুলিশ। সেসময় সান্তা ক্লজের পোশাক পরা এক ফিলিস্তিনি যুবককে আটকও করে ইসরায়েলি পুলিশ। স্থানীয় একটি মানবাধিকার সংগঠনের বরাতে বৃহস্পতিবার (২৪ ডিসেম্বর) এই তথ্য জানায় সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই।
নাইজেরিয়ার মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ, নিহত ৭
নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহর মাইদুগুরিতে একটি মসজিদের ভেতরে বোমা বিস্ফোরণে অন্তত সাতজন মুসল্লি নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও নিরাপত্তা সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে।
উত্তপ্ত ভারতের আসাম, উপজাতি অঞ্চলে সহিংসতায় নিহত ২
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে উপজাতিদের অন্যতম স্বশাসিত অঞ্চল কার্বি-আংলং এলাকায় সহিংসতায় দুইজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনার পর সেখানে রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করা হয়েছে এবং মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।
এমএসএম