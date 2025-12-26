  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন আমিরাতের প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৯ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও আমিরাতের প্রেসিডেন্ট।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রেসিডেন্ট ও আবুধাবির শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) পাকিস্তানে সরকারি সফরে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের আমন্ত্রণে তিনি ইসলামাবাদে আসছেন।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউএই প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদের প্রথম সরকারি পাকিস্তান সফর। এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে তিনি ব্যক্তিগত সফরে পাকিস্তান গিয়েছিলেন।

সফরকালে ইউএই প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এই সফর পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানি, উন্নয়ন ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হবে।

এদিকে, সফর উপলক্ষে ইসলামাবাদে আজ সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পাকিস্তান সচিবালয় ও রাজধানীর সব ফেডারেল দপ্তর বন্ধ থাকবে। একই সঙ্গে সিনেট, জাতীয় পরিষদ এবং আদালতও বন্ধ থাকবে।

তবে ব্যাংক, জরুরি সেবা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), পুলিশ এবং গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা থাকবে।

সূত্র: জিও নিউজ

এমএসএম

