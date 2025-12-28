  2. আন্তর্জাতিক

‘জেলেনস্কির প্রতি ইউরোপীয় নেতাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
‘জেলেনস্কির প্রতি ইউরোপীয় নেতাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে’
ভলোদিমির জেলেনস্কি/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জ শনিবার বলেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রতি কানাডা এবং ইউরোপীয় নেতাদের ‘পূর্ণ সমর্থন’ রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে জেলেনস্কির সাক্ষাতের আগেই এমন মন্তব্য করলেন মের্জ। খবর এএফপির।

মের্জ এক বিবৃতিতে বলেন, ন্যাটো এবং ইইউর নেতারা বলেছেন যে, তারা ইউক্রেনে ন্যায়সঙ্গত এবং স্থায়ী শান্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করবেন।

এদিকে রাশিয়া শনিবার পূর্ব ইউক্রেনের আরও দুটি শহর মিরনোগ্রাদ এবং গুলিয়াইপোল দখলের দাবি করেছে। ক্রেমলিনের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দিমিত্রভ এবং গুলিয়াইপোলের মুক্তি সম্পর্কে সামরিক কমান্ডের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন পেয়েছেন।

ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলে পোকরোভস্কের কাছে অবস্থিত মিরনোগ্রাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক হাব যা রাশিয়া গত ১ ডিসেম্বর দখল করেছে বলে দাবি করেছে।

গুলিয়াইপোল জাপোরিঝিয়ার পূর্ব অংশে অবস্থিত টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক বিবৃতিতে পুতিন বলেন, ফ্রন্টের উভয় অঞ্চলে আক্রমণাত্মক অভিযান ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর ওপর ‘চাপ বাড়িয়ে তুলছে’।

যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য জেলেনস্কির তৈরি পরিকল্পনা নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার একদিন আগে মস্কোর এই সর্বশেষ অগ্রগতির ঘোষণা এসেছে। পুতিন শনিবার এক ঘোষণায় বলেন, যদি কিয়েভের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করতে না চায়, তাহলে আমরা সামরিক উপায়ে আমাদের সামনে থাকা সব সমস্যার সমাধান করবো।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।