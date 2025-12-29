কিমের তত্ত্বাবধানে উ. কোরিয়ার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ

কিমের তত্ত্বাবধানে উ. কোরিয়ার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ
দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে উত্তর কোরিয়া। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের তত্ত্বাবধানে ক্ষেপণাস্ত্রটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, কিম তার দেশের সামরিক বাহিনীকে ‘সীমাহীন এবং টেকসই’ উন্নয়নের আহ্বান জানিয়েছেন। খবর আল জাজিরার।
কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) সোমবার জানিয়েছে, কোরিয়ান উপদ্বীপের পশ্চিমে সমুদ্রের ওপরে স্থাপন করা ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কক্ষপথ বরাবর উড়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন কিম জং উন।
২০২৬ সালের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীয় কংগ্রেসের আগে দেশটির সামরিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি তুলে ধরার জন্য উত্তর কোরিয়ার এই সর্বোচ্চ নেতাকে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ তৎপর দেখা যাচ্ছে।
আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য ওই বৈঠকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য উত্তর কোরিয়া একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণ করবে।কিম জং উন বলেন, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক প্রতিরোধের উপাদানগুলোর নির্ভরযোগ্যতা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা ... একটি দায়িত্বশীল অনুশীলন। কারণ তার দেশ ‘বিভিন্ন নিরাপত্তা হুমকির মুখোমুখি’ হচ্ছে।
তিনি আরও নিশ্চিত করেছেন যে পিয়ংইয়ং রাষ্ট্রের পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বিশেষ বাহিনীর সীমাহীন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য তাদের সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।
তবে কোন এলাকায় ওই ক্ষেপণাস্ত্রটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইয়োনহাপ সোমবার জানিয়েছে যে, দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী রোববার সকালে পিয়ংইয়ংয়ের কাছে সুনান এলাকা থেকে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ শনাক্ত করেছে। এটি সতর্ক করে দিয়েছে যে উত্তর কোরিয়া বছরের শেষের দিকে আরও ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাতে পারে।
