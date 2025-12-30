ইয়েমেনে সামরিক অভিযান চালানোর ঘোষণা সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের

ইয়েমেনে সামরিক অভিযান চালানোর ঘোষণা সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের
ইয়েমেনে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোট একটি সামরিক অভিযান চালানোর ঘোষণা দিয়েছে। এ কারণে সাধারণ মানুষকে মুকাল্লা বন্দরের এলাকা দ্রুত ত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সৌদি রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এসপিএ জানায়, বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এই সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সংবাদ সংস্থাটি বলেছে, সামরিক অভিযান চলাকালে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্যই এই উচ্ছেদ কার্যক্রম।
এর আগে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট ইয়েমেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোকে সতর্ক করে জানায়, কোনো সামরিক সংঘাত হলে তারা ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারের পক্ষেই অবস্থান নেবে।
এই ঘোষণার ফলে দেশটির পূর্বাঞ্চলে নতুন করে উত্তেজনা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
সূত্র; এএফপি
এমএসএম