বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দিচ্ছে, অভিযোগ মমতার
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি আরও বলেছেন, অনুপ্রবেশকারী কি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই আছে? জম্মু-কাশ্মীরে নেই? না থাকলে পাহেলগামে হামলা করলো কারা?
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বাঁকুড়ার বড়জোয় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সভা থেকে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।
কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, পশ্চিমবঙ্গেই শুধু অনুপ্রবেশকারী। জম্মু-কাশ্মীরে নাকি কোনো অনুপ্রবেশকারী নেই। যদি সেটা সত্য হয় তবে একটা কথার উত্তর চাই। পাহেলগাও (সন্ত্রাসী হামলা) কি আপনারা করেছেন? রাজধানী দিল্লিতে কয়েকদিন আগে যে ঘটনা (বিস্ফোরণ) ঘটে গেলো, অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোথাও নেই, তবে কি ওটাও আপনারা করেছেন?
আরও পড়ুন>>
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মমতা ব্যানার্জীর শোক প্রকাশ
ওদের থেকে দিল্লি কেড়ে নেবো: মমতা
সীমান্ত অঞ্চলে বাসিন্দাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে বিএসএফ: মমতা
তিনি আরও বলেন, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যায় বাংলায় কথা বললেই আপনারা বাংলাদেশি বলে তকমা দিচ্ছেন। ১৯৪৭ সালের আগে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান- এই তিন দেশ একসঙ্গে ছিল। পাঞ্জাব থেকে অনেকে পাকিস্তানে গেছে, অতএব পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাব- এই দুই রাজ্য বেশি সাফার করেছে। আজ হঠাৎ ওরা এসআইআর করছে। এতদিন কি দুধ ভাত খাচ্ছিল?
সভায় উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, বিজেপিকে আর ভোট দেবেন না। ওরা বিশ্বাসঘাতক, ওরা হিন্দু ধর্মকে বিপথে পরিচালিত করে, ওরা বিধর্মী। ওদের ধর্ম হচ্ছে আগুন লাগিয়ে বেড়ানো, ওদের ধর্ম দাঙ্গা লাগানো। ওদের ধর্ম বিভাজন।
গত বিধানসভা নির্বাচনে ‘খেলা হবে’ স্লোগান সামনে রেখে লড়াই করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৬ সালের বিধানসভায় ফের ‘খেলা হবে’ বলে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, খেলা হবে তো। এবারের খেলার নাম হবে ফাটাফাটি। বিজেপিকে থামানোর জন্য একটাই অস্ত্র- মানুষের জাগরণ। মানুষ যখন পথে নামবে, ওরা লেজ গুটিয়ে পালাবে। আর আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে।
ডিডি/কেএএ/