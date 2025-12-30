পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সিল করবে বিজেপি: অমিত শাহ
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সীমান্ত সিল করবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহা। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ একটি জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। তাই আমাদের এমন একটি সরকার আনতে হবে যা রাজ্যটির সীমান্ত সিল করবে। তৃণমূল কংগ্রেস এটি করতে পারবে না, পারবে শুধু বিজেপি।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে অমিত শাহ বলেন, আজ আমি আপনাকে একটি সহজ প্রশ্ন করতে চাই। কোন সরকার সীমান্ত বেড়া দেওয়ার জন্য জমি দিতে অস্বীকার করে? আমি নিজেই এর উত্তর দেবো, আপনার সরকারই সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য জমি দেয় না।
তিনি বলেন, আসাম ও ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েছে। এটি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই হচ্ছে, আপনার নজরদারিতেই হচ্ছে। আপনি আপনার ভোটব্যাংক বাড়ানোর জন্য রাজ্যের জনসংখ্যার চরিত্র বদলাতে চান। ভয় ও দুর্নীতি গত ১৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় হয়ে উঠেছে।
এরপরেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত সিল করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ একটি জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। আমরা যদি দেশের সংস্কৃতি রক্ষা করতে এবং এর নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে চাই, তবে আমাদের এমন একটি সরকার আনতে হবে যা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সিল করবে। তৃণমূল কংগ্রেস এটি করতে পারবে না, শুধু বিজেপি পারবে। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আগামীতে সরকার গঠন করবে।
ডিডি/কেএএ/