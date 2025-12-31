  2. আন্তর্জাতিক

ঢাকায় পাকিস্তানের স্পিকার-ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বাংলাদেশের সদ্য প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শেষ বিদায় জানাতে এসে সাক্ষাৎ করেন পাকিস্তানের স্পিকার আয়াজ সাদিক ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর/ ছবি: সংগৃহীত

ঢাকায় সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার আয়াজ সাদিক ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। বুধবারের (৩১ ডিসেম্বর) এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারকে চলতি বছরের মে মাসে সামরিক সংঘাতের পর দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রথম সরাসরি যোগাযোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

খালেদা জিয়া মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে শেষ বিদায় জানাতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে এসেছেন। তাদের মধ্যে আছেন পাকিস্তানের স্পিকার ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তাদের বরাতে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও টিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জয়শঙ্কর নিজেই পাকিস্তানের স্পিকার আয়াজ সাদিকের দিকে এগিয়ে যান ও করমর্দনের মাধ্যমে তাকে শুভেচ্ছা জানান। আয়াজ সাদিকও হাসিমুখে সেই অভিবাদন গ্রহণ করেন। দুজন পরস্পরের কুশল বিনিময় করেন ও স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন। তবে এ সময় কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠক বা আলোচনা হয়নি।

চলতি বছরের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চারদিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়, যা এখনো অব্যাহত আছে। তবে দুই দেশের মধ্যে এখনো উত্তেজনা চলছে। এমন পরিস্থিতিতে দুই দেশের শীর্ষ দুই প্রতিনিধির এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারকে ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বলে বিবেচনা করছেন অনেকেই।

সূত্র: দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, জিও টিভি

