বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করলো রাশিয়া

বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করলো রাশিয়া
রাশিয়া তার মিত্র বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম মধ্যম পাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানায়। তবে ঠিক কতগুলো ক্ষেপণাস্ত্র সক্রিয় করা হয়েছে ও সেগুলো ঠিক কোথায় মোতায়েন করা হয়েছে, তার স্পষ্ট বিবরণ প্রকাশ করেনি রাশিয়া।
ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সোমবার রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ব্যক্তিগত বাসভবনে ৯১টি ড্রোন নিক্ষেপের অভিযোগের পরই এ খবর প্রকাশিত হলো। যদিও কিয়েভ ৯১টি ড্রোন নিক্ষেপের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
জানা গেছে, মধ্যমপাল্লার হাইপারসনিক এই ক্ষেপণাস্ত্র ঘণ্টায় ১২ হাজার ৩০০ কিলোমিটার গতিতে আঘাত হানতে পারে ও এগুলোকে আটকানো কঠিন। এই ক্ষেপণাস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত রাখতে ও নিক্ষেপ করতে সক্ষম।
ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে ওয়াশিংটন ও কিয়েভের মধ্যে আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি রোববার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন।
জেলেনস্কি জানিয়েছেন, ট্রাম্প ইউক্রেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ১৫ বছরের নিরাপত্তা গ্যারান্টি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।
রাশিয়া নভেম্বর ২০২৪ সালে ইউক্রেনের দনিপ্রো শহরের একটি শিল্প কমপ্লেক্সে প্রচলিত বিস্ফোরক ধারণ করতে পারে এমন ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছিল। সেসময় বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দার লুকাশেঙ্কো বলেন, তিনি পুতিনকে তার দেশে ক্ষেপণাস্ত্র পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন, কারণ পশ্চিম সীমান্তে পোলিশ ও লিথুয়ানিয়ান সেনাদের উপস্থিতি নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। লুকাশেঙ্কো ১৮ ডিসেম্বর অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন নিশ্চিত করেছে মস্কো ও তাদের মতে বেলারুশে এই ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনা ছিল। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, তাদের যুদ্ধ ও ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা যুদ্ধে নামার আগে আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে পুনরায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।
সূত্র: আল-জাজিরা
এসএএইচ