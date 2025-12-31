  2. আন্তর্জাতিক

১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করছে ফ্রান্স

প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
১৫ বছরের নিচে শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে ফ্রান্স/ ছবি: এআই দিয়ে বানানো

শিশুদের অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে ফ্রান্স। চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এই আইন কার্যকর হবে। বার্তা সংস্থা এএফপির হাতে আসা একটি খসড়াতে এই আইনের তথ্য উঠে এসেছে।

এই উদ্যোগের পেছনে রয়েছে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সমর্থন। তিনি চলতি মাসের শুরুতে বলেছেন, আগামী জানুয়ারিতে সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা উচিত। চলতি মাসেই অস্ট্রেলিয়া ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করেছে, যা বিশ্বে প্রথম।

খসড়া আইনে বলা হয়েছে, এখন অসংখ্য গবেষণা ও প্রতিবেদনে প্রমাণিত হয়েছে যে কিশোর-কিশোরীদের অতিরিক্ত ডিজিটাল স্ক্রিন ব্যবহারে নানা ধরনের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

ফরাসি সরকারের মতে, যেসব শিশু অবাধে অনলাইনে প্রবেশাধিকার পায়, তারা ‘অনুপযুক্ত কনটেন্ট’-এর মুখোমুখি হয়। পাশাপাশি তারা সাইবার হয়রানির শিকার হতে পারে ও তাদের ঘুমের স্বাভাবিক ছন্দেও নেতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

খসড়া আইনটিতে দুটি ধারা রয়েছে। প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, ১৫ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেবা প্রদান করা অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয় ধারায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ আগেই জানিয়েছেন, অপ্রাপ্তবয়স্কদের ডিজিটাল সুরক্ষা তার সরকারের একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। তবে এই ধরনের আইন বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা ফ্রান্সের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সাল থেকেই প্রি-স্কুল ও মিডল-স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার আইন কার্যকর রয়েছে, তবে বাস্তবে এই নিষেধাজ্ঞা খুব একটা মানা হয় না।

এদিকে, ২০২৩ সালে ‘ডিজিটাল লিগ্যাল এজ’ বা বৈধ বয়স ১৫ বছর নির্ধারণ করে একটি আইন পাস করেছিল ফ্রান্স, কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নিয়মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় সেই আইন কার্যত আটকে গেছে।

চলতি মাসে ফরাসি পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেট কিশোর-কিশোরীদের অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষতি থেকে রক্ষার একটি উদ্যোগে সমর্থন জানিয়েছে। ওই প্রস্তাবে ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অনুমতি বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে।

সিনেটের এই প্রস্তাবটি এরই মধ্যে জাতীয় পরিষদে পাঠানো হয়েছে। আইন হিসেবে কার্যকর হতে হলে জাতীয় পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

সূত্র: এএফপি

