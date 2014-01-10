‘স্টারমার একজন লুজার’: ট্রাম্পের গোপন মন্তব্য ফাঁস করলো দ্য টেলিগ্রাফ
নয়াদিল্লি, বেইজিং এবং লন্ডনের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এবার যুক্ত হলো হোয়াইট হাউজের অন্দরমহলের খবর। ২০২৬ সালের ৫ মার্চ প্রকাশিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যকার দীর্ঘদিনের ‘স্পেশাল রিলেশনশিপ’ এখন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।
‘দ্য টেলিগ্রাফ’র রিপোর্ট অনুযায়ী, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে ব্যক্তিগত নৈশভোজে বন্ধুদের সামনে কিয়ার স্টারমারকে ‘একজন লুজার’ হিসেবে অভিহিত করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প মন্তব্য করেন যে, স্টারমারের রাজনৈতিকভাবে ‘আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই’।
উল্লেখ্য, এর আগে ট্রাম্প স্টারমারকে ‘উইনার’ বা জয়ী বলে প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ এবং যুক্তরাজ্যের ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে দ্বন্দ্বে সেই সুর এখন পুরোপুরি বদলে গেছে।
হোয়াইট হাউজে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প সরাসরি স্টারমারকে আক্রমণ করে বলেন, তিনি উইনস্টন চার্চিল নন। এছাড়া ট্রাম্প ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ বেশ কিছু বিষয়ে কড়া সমালোচনা করেন। বিশেষ করে ব্রিটেনের বর্তমান অভিবাসন নীতিকে ভয়াবহ বলে আখ্যা দিয়েছেন ট্রাম্প।
উত্তর সাগরে আরও তেল ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য স্টারমারকে চাপ দিয়েছেন ট্রাম্প। ব্রিটেন থেকে তথাকথিত শরিয়াহ আদালত সরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
সামরিক ঘাঁটি নিয়ে মূল দ্বন্দ্ব
যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে এই সংঘাতের প্রধান কারণ হলো ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর (আরএএফ) ঘাঁটি ব্যবহার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত হতাশ যে, আন্তর্জাতিক আইনের দোহাই দিয়ে স্টারমার শুরুতে ব্রিটিশ ঘাঁটি থেকে ইরানে হামলা চালানোর অনুমতি দেননি।
পার্লামেন্টে স্টারমার অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলেছেন, আমেরিকান বিমানগুলো এখন ব্রিটিশ ঘাঁটি থেকেই কাজ করছে। আমাদের সেনারা মার্কিনিদের জীবন বাঁচাতে ড্রোন ভূপাতিত করছে। এটিই হলো প্রকৃত স্পেশাল রিলেশনশিপ। প্রেসিডেন্টের প্রতিটা কথার ওপর ঝুলে থাকা কোনো বন্ধুত্ব নয়।
সূত্র:আনাদোলু এজেন্সি
কেএম