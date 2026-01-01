  2. আন্তর্জাতিক

কেমন যাবে নতুন বছর

২০২৬ সালে ৪০ দেশে ভোটের লড়াই, নজর থাকবে বাংলাদেশে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২১ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি কার্যক্রম/ ছবি : আনাদোলু এজেন্সি

একুশ শতকে আধুনিক বিশ্বের ক্ষমতার পালাবদলের একমাত্র উপায় নির্বাচন। এক্ষেত্রে ২০২৬ সাল হতে যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের বছর। চলতি বছর বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে সাধারণ, প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যার মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ১৬০ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা নির্ধারিত হবে। এই নির্বাচনগুলো বৈশ্বিক জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশকে সরাসরি প্রভাবিত করবে।

বিশ্লেষকদের মতে, এসব নির্বাচনের ফলাফল শুধু অভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারণেই নয় বরং অর্থনৈতিক কৌশল, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক জোট-কূটনীতিতেও গভীর প্রভাব ফেলবে।

নিচে মাসভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোর তালিকা ও রাজনৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরা হলো।

জানুয়ারি

মিয়ানমার : দ্বিতীয় ধাপে সাধারণ নির্বাচন হবে ১১ জানুয়ারি এবং তৃতীয় ধাপ হবে ২৫ জানুয়ারি।

উগান্ডা : দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে চলতি মাসের ১৫ তারিখ।

পর্তুগাল : আগামী ১৮ জানুয়ারি হবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

ফেব্রুয়ারি

কোস্টা রিকা : দেশটির সাধারণ নির্বাচন ১ ফেব্রুয়ারি।

থাইল্যান্ড : ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে থাই সাধারণ নির্বাচন।

বাংলাদেশ : আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত সাধারণ নির্বাচন।

লাওস : দেশটির সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২২ ফেব্রুয়ারি।

মার্চ

নেপাল : গণ-আন্দোলনে সরকার পতনের পর দেশটির সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে ৫ মার্চ। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেন জি প্রজন্মের নেতৃত্বে হওয়া বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির পতন হয়

ভিয়েতনাম : এদের সংসদ নির্বাচন হবে আগামী ১৫ মার্চ।

স্লোভেনিয়া : ইউরোপের এ দেশের সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২২ মার্চ। একই তারিখে আফ্রিকার দেশ কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এপ্রিল

বেনিন : এ দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ এপ্রিল। এছাড়া একই দিনে হাঙ্গেরির সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এই নির্বাচন হাঙ্গেরির ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান ২০১০ সালের পর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

পেরু : লাতিন আমেরিকার এদেশের সাধারণ নির্বাচন আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে।

লিবিয়া : গৃহযুদ্ধে থাকা এদেশে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন এপ্রিল মাসে হবার কথা তবে এখনো তারিখ নির্ধারিত হয়নি। এছাড়া এপ্রিলে নির্বাচন হতে পারে কেপ ভার্দে এবং জিবুতিতে।

মে

সাইপ্রাস : এদেশের সংসদ নির্বাচন হবে আগামী ২৪ মে।

কলম্বিয়া : ৩১ মে অনুষ্ঠিত হবে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো পুনর্নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

এছাড়া ক্যামেরুন এবং লেবাননের সংসদ নির্বাচন মে মাসের মধ্যে হতে পারে। লেবাননের ক্ষেত্রে হিজবুল্লাহর রাজনৈতিক ভূমিকা ও অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ ইস্যু এই নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে।

জুন

ইথিওপিয়া : ১ জুন অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন।

আর্মেনিয়া : এদেশের সংসদ নির্বাচন আগামী ৭ জুন।

আলজেরিয়া : ফরাসি উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা পাওয়া এদেশের সংসদ নির্বাচন জুনের মধ্যে হতে পারে।

জুলাই

ফিজি : এ দেশের সাধারণ নির্বাচন ২০২৬ সালের জুন থেকে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে হবে।

আগস্ট

জাম্বিয়া : এদের সাধারণ নির্বাচন ১৩ আগস্ট।

হাইতি : ৩০ আগস্ট হবে সাধারণ নির্বাচন।

সেপ্টেম্বর

সুইডেন : ১৩ সেপ্টেম্বর হবে সাধারণ নির্বাচন।

সাও টোমে ও প্রিন্সিপে : সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংসদ নির্বাচন হবে।

মরক্কো : সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা না হলেও সেপ্টেম্বর মাসে হতে পারে।

রাশিয়া: বিশ্বের পরাশক্তি এদেশের সংসদ নির্বাচন সেপ্টেম্বর মাসে হবে।

অক্টোবর

লাতভিয়া : চলতি বছর ৩ অক্টোবর এদেশের সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ব্রাজিল : এ দেশের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৪ অক্টোবর। ব্রাজিলে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অপরাধ বৃদ্ধি ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসরায়েল : অবৈধ দখলদার এ ভূখণ্ডের সংসদ নির্বাচনের তারিখ ২৭ অক্টোবর নির্ধারণ করা হলেও তা আগাম হতে পারে।

ডেনমার্ক : ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের হবার কথা রয়েছে।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা : তারিখ নির্দিষ্ট না হলেও সাধারণ নির্বাচন আগামী অক্টোবর মাসে হবে।

বাহামাস : অক্টোবরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হতে পারে।

নভেম্বর

যুক্তরাষ্ট্র : বিশ্বমোড়ল মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন এ বছরের ৩ নভেম্বর। এই নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের সব ৪৩৫টি আসন এবং সিনেটের ৩৫টি আসনে ভোট হবে, যা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করবে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর বড় প্রভাব ফেলবে।

বুলগেরিয়া : নভেম্বর মাসে হতে পারে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন।

ডিসেম্বর

গাম্বিয়া : চলতি বছরের ৫ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।

নিউজিল্যান্ড : ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে এদেশের সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ সুদান : সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ২২ ডিসেম্বর।

 

সূত্র : আল জাজিরা

কেএম 

