বিএনপির ঐতিহাসিক জয়, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০০ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রচারণা পোস্টারের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি/ ছবি: এএফপি

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপির জন্য এক ঐতিহাসিক বিজয়ের রেকর্ড হয়ে দাঁড়ালো। মাত্র দেড় মাস আগে লন্ডনে দীর্ঘ ১৭ বছরের স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে দেশে ফেরেন তারেক রহমান। আর তারপরই এমন বিজয় তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উজ্জ্বল অর্জন বলে বিবেচিত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই নির্বাচনের ফলাফল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছে। প্রাথমিক ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, বিএনপি এককভাবে নির্বাচনে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, যা সরকারের নেতৃত্ব ও নীতি প্রণয়নে একটি শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করবে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, এই নির্বাচনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তারা বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর পরে লন্ডনে নির্বাসনে থাকা তারেক রহমানের দেশে ফিরে আসা ও নির্বাচনে বিপুল বিজয় দেখাচ্ছে যে বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য কতটা আকাঙ্ক্ষী।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স তারেক রহমানের বিজয়কে ‘ভূমিধস জয়’ উল্লেখ করেছে। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, বিএনপির এই সাফল্য আগামী দিনগুলোতে দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, নতুন সরকারের কার্যক্রম অঞ্চলীয় শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন প্রতিবেদনে বলেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে যথেষ্ট স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তারা মনে করছে, তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও জনগণ নির্দলীয়ভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে, যা দেশে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত বহন করে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট এবার পুরোপুরি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। বিএনপির জয় দেশের দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ভারসাম্য ও সরকারের নীতিতে নতুন দিকনির্দেশ প্রদান করবে।

ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ান লিখেছে, নির্বাচনে এই ফলাফল দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দেশ। তারা বিশ্লেষণ করেছে, নতুন সরকারের নীতি নির্ধারণে আঞ্চলিক শক্তি সমীকরণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিএনপির এই জয় শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অবস্থানকেও প্রভাবিত করবে। বিশেষ করে পাকিস্তান, ভারত ও চীনের মতো প্রতিবেশী দেশগুলো নতুন সরকারের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হবে।

এসএএইচ

