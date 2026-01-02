২০০ অভিবাসী নিয়ে গাম্বিয়ার উপকূলে নৌকাডুবি, বাড়ছে নিহতের সংখ্যা

২০০ অভিবাসী নিয়ে গাম্বিয়ার উপকূলে নৌকাডুবি, বাড়ছে নিহতের সংখ্যা
গাম্বিয়ার উপকূলে অভিবাসন প্রত্যাশীদের একটি নৌকা ডুবে অন্তত সাতজন নিহত হয়েছে। নৌকাটিতে ২০০ জনের বেশি মানুষ ছিলেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় আরও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
গাম্বিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) মধ্যরাতের দিকে দেশটির নর্থ ব্যাংক অঞ্চলের একটি গ্রামের কাছাকাছি এলাকায় নৌকাটি উল্টে যায়। এ পর্যন্ত সাতটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং অন্তত ৯৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অনেকেই গুরুতর আহত অবস্থায় রয়েছেন।
দুর্ঘটনার পর একটি জরুরি সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাম্বিয়ান নৌবাহিনী মধ্যরাতের পরই উদ্ধার অভিযান শুরু করে। এতে একাধিক নৌবাহিনীর জাহাজ এবং সহায়তায় এগিয়ে আসা একটি মাছধরা নৌকাও অংশ নেয়। দুর্ঘটনাকবলিত নৌকাটি পরে একটি বালুচরে আটকে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়।
উল্লেখ্য, পশ্চিম আফ্রিকা থেকে নৌপথে স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছাতে ইচ্ছুক অভিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য গাম্বিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রাবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশের অন্যতম প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের তথ্যমতে, ২০২৪ সালে ৪৬ হাজারের বেশি অভিবাসী ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছেন। মানবাধিকার সংস্থা ‘কামিনান্দো ফ্রোন্তেরাস’-এর হিসাবে, আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ২০২৪ সালে ১০ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৫৮ শতাংশ বেশি।
সূত্র : আল-জাজিরা
কে এম