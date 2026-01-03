সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩ জানুয়ারি ২০২৬
মাদুরোকে বন্দি করেছে যুক্তরাষ্ট্র
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়েছে এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর এএফপি, সিএনএন, আল জাজিরা।
প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে গেলো যুক্তরাষ্ট্র, জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান মন্ত্রীদের
প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ভেনেজুয়েলাজুড়ে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী।
মাদুরো কোথায় আছেন, জানালেন ট্রাম্প
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বর্তমানে কোথায় আছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। টেলিফোনে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জাহাজ ইউএসএস ইও জিমাতে করে নিউইয়র্কে নেওয়া হচ্ছে।
মাদুরোর আগে আর কোন কোন সরকারপ্রধানকে বন্দি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র?
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে বন্দি করেছে যুক্তরাষ্ট্র—মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন ঘোষণায় বিশ্বজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, ভেনেজুয়েলায় ‘বৃহৎ পরিসরের’ হামলার মধ্যে এই ‘আটক অভিযান’ চালানো হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশ করেনি ওয়াশিংটন।
লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ওপর দুই দফায় ইসরায়েলি হামলা
লেবাননে নিযুক্ত জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী শান্তিরক্ষা বাহিনীর (ইউনিফিল) ওপর দুই দফায় গুলি চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দক্ষিণ লেবাননের কফর শৌবা এলাকায় টহলরত শান্তিরক্ষীদের লক্ষ্য করে মেশিনগান থেকে গুলি ছোড়া হয়। ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্লু লাইন-এর দক্ষিণ ভাগ থেকে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ইউনিফিল।
ট্রাম্পের দাপটের সামনে ডেমোক্র্যাটরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে?
২০২৫ সালের শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রভাব স্পষ্ট। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে নিজের হাতে নিয়ে তিনি আইন ও প্রশাসনের নানা সীমা পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটরা দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বের সংকটে পড়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।
টেসলাকে টপকে শীর্ষে চীনা বিওয়াইডি
বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রিতে ২০২৫ সালে মার্কিন কোম্পানি টেসলাকে পেছনে ফেলে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিওয়াইডি।
ইসরায়েলি হুমকির পর রাফাহ সীমান্ত পরিদর্শনে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি
মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পক্ষে মানবিক সফরের অংশ হিসেবে মিসরের রাফাহ সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) সাবেক বিশেষ দূত হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ।
এক বছরে ৭ দেশে হামলা চালিয়েছেন ট্রাম্প, ৬টিই মুসলিমপ্রধান
ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে ‘শান্তির প্রেসিডেন্ট’ দাবি করলেও ২০২৫ সালে তার অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের পরিসংখ্যান ভিন্ন বাস্তবতার কথাই বলছে। অরাজনৈতিক সংঘাত পর্যবেক্ষণ সংস্থা আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডাটা (এসিএলইডি) জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তার প্রশাসন বিশ্বের অন্তত সাতটি দেশে সরাসরি বা অংশীদার হয়ে ৬২২ বার বোমা হামলা চালিয়েছে। সবশেষ শুক্রবার রাত থেকে ভেনেজুয়েলার ভূখণ্ডে সরাসরি হামলা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
সুইজারল্যান্ডে বারে বিস্ফোরণ, নিখোঁজদের হন্যে হয়ে খুঁজছে স্বজনরা
সুইজারল্যান্ডের স্কি রিসোর্টে একটি বারে অগ্নিকাণ্ডের পর নিখোঁজ তরুণদের পরিবারগুলো চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। প্রিয়জনদের খোঁজ পেতে তারা অনলাইনে তথ্য চেয়ে আবেদনও জানিয়েছেন। এক সংবাদ সম্মেলনে শুক্রবার সুইস কর্মকর্তারা জানান, জনপ্রিয় স্কি রিসোর্ট ক্রঁ-মন্টানায় বারে আগুনের সূত্রপাত সম্ভবত শ্যাম্পেনের বোতলের ওপর রাখা ফোয়ারা মোমবাতি থেকেই। সেগুলো ছাদের খুব কাছে চলে যাওয়ায় আগুন ধরে গেছে বলে তাদের ধারণা।
