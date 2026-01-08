ক্রিপ্টো প্রতারণার মূলহোতা কম্বোডিয়ায় গ্রেফতার

ক্রিপ্টো প্রতারণার মূলহোতা কম্বোডিয়ায় গ্রেফতার
আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে চীনা বংশোদ্ভূত টাইকুন চেন ঝিকে কম্বোডিয়ায় গ্রেফতার করা হয়েছে। কম্বোডিয়ায় গ্রেফতার করার পর চীনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মাল্টি বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো কারেন্সি, অনলাইনে প্রতারণা ও মানি লন্ডারিং চালানোর অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।
স্থানীয় গণমাধ্যমের সংবাদের তথ্য মতে, চেনের সঙ্গে আরও দুই চীনা নাগরিক শু জি লিয়াং ও শাও জি হুই-কেও গ্রেফতার করে চীনে পাঠিয়েছে কম্বোডিয়ান কর্তৃপক্ষ।
চেনের প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপ নামের প্রতিষ্ঠানকে এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধ সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ। কম্বোডিয়ার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রেফতার অভিযানটি চীনের অনুরোধে এবং দীর্ঘমেয়াদি যৌথ তদন্তের অংশ হিসেবে সম্পন্ন হয়েছে। চেনের কম্বোডিয়ান নাগরিকত্ব গত ডিসেম্বরে বাতিল করা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ অনুযায়ী, চেন পরিচালিত কম্পাউন্ডগুলোতে শ্রমিকদের জোরপূর্বক কাজ করানো হতো। তারা পিগ বচরিং নামে পরিচিত ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার কাজে বাধ্য হতেন। এসব স্কিমের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রতারণার শিকারদের কোটি কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে।
চেনের বিরুদ্ধে ওয়্যার ফ্রড ও মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্র মামলায় দোষ প্রমাণিত হলে তাকে সর্বোচ্চ ৪০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কে এম