এআই দিয়ে সরানো যায় আসল ছবির পোশাক, সমালোচনার মুখে ইলন মাস্ক

এআই দিয়ে সরানো যায় আসল ছবির পোশাক, সমালোচনার মুখে ইলন মাস্ক
ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট গ্রোক ব্যবহার করে বিপুল সংখ্যক যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি তৈরি হওয়ায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে তার প্রতিষ্ঠান এক্সএআই। এসব ছবির বেশিরভাগই নারীদের, যাদের অনেকেই বাস্তব মানুষ। ব্যবহারকারীরা গ্রোককে নির্দেশ দিচ্ছে ওই ব্যক্তিদের ছবি থেকে ‘ডিজিটালি পোশাক খুলে দিতে’ কিংবা আপত্তিকর ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে।
গত সপ্তাহে একাধিক ঘটনায় এমন ছবিও দেখা গেছে, যেগুলো নাবালকদের বলে মনে করা হচ্ছে। এতে করে অনেকে এসব ছবিকে শিশু পর্নোগ্রাফি বলে আখ্যা দিয়েছেন।
এআই দিয়ে তৈরি এসব ছবি এআই ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সম্মিলিত ব্যবহারের ঝুঁকি সামনে এনেছে—বিশেষ করে যখন পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা বা ‘গার্ডরেইল’ না থাকে। এসব কনটেন্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করতে পারে এবং নারী ও শিশুদেরসহ অনেককে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।
ইলন মাস্ক ও এক্সএআই দাবি করেছে, তারা এক্স প্ল্যাটফর্মে অবৈধ কনটেন্ট, বিশেষ করে শিশু যৌন নির্যাতন–সংক্রান্ত উপাদান অপসারণে ব্যবস্থা নিচ্ছে। এর মধ্যে কনটেন্ট সরানো, অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ করা এবং প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। তবে এরপরও গ্রোকের জবাবে নারীদের যৌনভাবে উপস্থাপন করা ছবির বন্যা থামেনি।
প্রকাশ্যে ইলন মাস্ক দীর্ঘদিন ধরেই ‘ওক’ এআই মডেল ও সেন্সরশিপের বিরোধিতা করে আসছেন। সিএনএনকে এক্সএআই–এর পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত একটি সূত্র জানায়, গ্রোকের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিরুদ্ধেও অভ্যন্তরীণভাবে আপত্তি জানিয়েছেন মাস্ক।
গ্রোক শুরু থেকেই অন্যান্য মূলধারার এআই মডেলের তুলনায় ব্যতিক্রম ছিল, কারণ এতে যৌনভাবে স্পষ্ট কনটেন্ট অনুমোদিত—কিছু ক্ষেত্রে উৎসাহিতও করা হয়েছে। পাশাপাশি গুগলের জেমিনি বা ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটির মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপরীতে গ্রোক সরাসরি জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স–এর সঙ্গে যুক্ত।
ব্যবহারকারীরা গ্রোকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথোপকথন করতে পারলেও, প্রকাশ্য পোস্টে গ্রোককে ট্যাগ করেও অনুরোধ জানাতে পারেন, যার জবাব গ্রোক প্রকাশ্যেই দেয়।
ডিসেম্বরের শেষ দিকে ‘ডিজিটালভাবে পোশাক খুলে দেওয়ার’ প্রবণতা ব্যাপক আকার নেয়। তখন অনেক ব্যবহারকারী আবিষ্কার করেন যে এক্স–এর কোনো পোস্ট বা থ্রেডের ছবি এডিট করার অনুরোধ করে গ্রোককে ট্যাগ করা যায়। শুরুতে অনেকে গ্রোককে ছবি থাকা ব্যক্তিদের বিকিনি পরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। ইলন মাস্ক নিজেও নিজের এবং তার দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী বিল গেটসের বিকিনি পরা ছবি পুনরায় পোস্ট করেন।
এআই শনাক্তকরণ ও কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান কপিলিকসের গবেষকরা জানান, এই প্রবণতার সূচনা হতে পারে প্রাপ্তবয়স্ক কনটেন্ট নির্মাতাদের মাধ্যমে, যারা নিজেদের যৌনভাবে উপস্থাপিত ছবি তৈরি করে প্রচারণার কাজে ব্যবহার করছিলেন। তবে খুব দ্রুতই ব্যবহারকারীরা এমন নারীদের ছবি নিয়েও একই ধরনের অনুরোধ জানাতে শুরু করেন, যারা কখনোই এ ধরনের ব্যবহারে সম্মতি দেননি।
সূত্র: সিএনএন
এমএসএম