  2. আন্তর্জাতিক

ইয়েমেন নিয়ে সৌদি আরব ও আমিরাতের মধ্যে উত্তেজনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫২ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
ইয়েমেন নিয়ে সৌদি আরব ও আমিরাতের মধ্যে উত্তেজনা
ইয়েমেন নিয়ে সৌদি আরব ও আমিরাতের মধ্যে উত্তেজনা ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইয়েমেনে সৌদি জোট দাবি করেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) দক্ষিণ ইয়েমেনের এক প্রভাবশালী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে দেশ ছাড়তে সহায়তা করেছে। এ ঘটনাকে উপসাগরীয় দুই মিত্র দেশের মধ্যে চলমান টানাপোড়েনের সবশেষ ও নাটকীয় মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে। একই সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সৌদি সমর্থিত বাহিনী বন্দরনগরী অ্যাডেনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সৌদি জোটের দাবি অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের (এসটিসি) প্রধান আইদারুস আল-জুবাইদি নৌপথে ইয়েমেন ছেড়ে প্রথমে সোমালিল্যান্ডে যান। সেখান থেকে তিনি একটি বিমানে করে মোগাদিশু যান, পরে সেই বিমানটি আবুধাবির একটি সামরিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

এই ঘটনায় সৌদি আরব ও ইউএইয়ের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও বৈশ্বিক তেলবাজারের প্রভাবশালী এই দুই দেশের মধ্যে আগে থেকেই নানা ইস্যুতে মতপার্থক্য রয়েছে। দক্ষিণ ইয়েমেনের অস্থিরতা নিয়ে সংকট আলোচনার জন্য বুধবার রিয়াদে ডাকা বৈঠকে হাজির না হওয়ায় জুবাইদিকে ঘিরে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়।

জুবাইদির নেতৃত্বাধীন এসটিসি দাবি করেছে, তাকে হুমকির মুখে সৌদি আরবে যেতে বলা হয়েছিল। তবে সৌদি জোটের বক্তব্য, ইউএই কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে তিনি ইয়েমেন ছাড়েন, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

গত মাসে দক্ষিণ ইয়েমেনে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অগ্রযাত্রা এবং সৌদি সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর এই সংকট শুরু হয়। সৌদি আরব এটিকে তাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে আখ্যা দেয়। এর ফলে ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইরত সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের ভেতরেই ফাটল স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এদিকে বৃহস্পতিবার ইয়েমেনি সরকারি কর্মকর্তা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সৌদি সমর্থিত বাহিনী অ্যাডেনের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের দিকে এগোচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এসটিসির ভেতরে বিভক্তি তৈরি হলে ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে স্থিতিশীলতা ফেরানো আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। জুবাইদির আবুধাবিতে অবস্থানের অভিযোগ নিশ্চিত হলে তা সৌদি আরবের অসন্তোষ আরও বাড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০১৪ সালে ইরান-সমর্থিত হুথিরা ইয়েমেনের রাজধানী সানা দখল করার পর সৌদি আরব ও ইউএই দেশটিতে সামরিক হস্তক্ষেপ শুরু করে। ২০১৭ সালে ইউএইয়ের সমর্থনে গঠিত এসটিসি পরে সরকারি জোটে যোগ দিলেও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সেই জোটের ভেতর গভীর বিভাজন স্পষ্ট করে তুলেছে।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।