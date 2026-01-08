  2. আন্তর্জাতিক

সিরিয়ায় নতুন করে সংঘর্ষ, সেনাবাহিনীর বিমান হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
সিরিয়ায় নতুন করে সংঘর্ষ, সেনাবাহিনীর বিমান হামলা
সিরিয়ায় নতুন করে সংঘর্ষ, সেনাবাহিনীর বিমান হামলা/ ছবি: এএফপি

সিরিয়ার আলেপ্পো শহরের বিভিন্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) নতুন করে বিমান ও স্থল হামলা চালিয়েছে সিরীয় সেনাবাহিনী। কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ)-এর সঙ্গে সংঘর্ষ তীব্র হওয়ার মধ্যে এই অভিযান শুরু হয়। সেনাবাহিনী অভিযোগ করেছে, কুর্দি অধ্যুষিত এলাকাগুলো ব্যবহার করে এসডিএফ হামলা চালাচ্ছে।

হামলার আগে সেনাবাহিনী সাতটির বেশি মানচিত্র প্রকাশ করে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে বাসিন্দাদের দ্রুত এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে আলেপ্পোর শেখ মাকসুদ ও আশরাফিয়েহ এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়।

মঙ্গলবার শুরু হওয়া এই সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। নিহত ও আহতের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা গেছে।

আলেপ্পোয় সিরীয় সিভিল ডিফেন্স বাহিনীর অপারেশন প্রধান ফয়সাল আলী জানান, আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার ৫০০ মানুষ এলাকা ছেড়ে গেছে। তাদের বেশিরভাগই নারী, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ। কিছু রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং অনেককে অ্যাম্বুলেন্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে এসডিএফ জানিয়েছে, আলেপ্পোর সিরিয়াক পাড়ার কাছে দামেস্কপন্থি বাহিনী ও তাদের সহায়ক গোষ্ঠীর সঙ্গে তীব্র লড়াই চলছে।

এই সহিংসতা ও পাল্টাপাল্টি অভিযোগ দামেস্ক সরকার ও কুর্দি কর্তৃপক্ষের মধ্যে চলমান গভীর এবং ক্রমেই প্রাণঘাতী অচলাবস্থার প্রতিফলন বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

কুর্দিস্তান আঞ্চলিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী মাসরুর বারজানি আলেপ্পোর কুর্দি অধ্যুষিত এলাকায় হামলা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বেসামরিক মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করা এবং এলাকার জনসংখ্যাগত কাঠামো বদলানোর চেষ্টা জাতিগত নিধন-এর শামিল।

তিনি সব পক্ষকে সংযম দেখানো, বেসামরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সংলাপের পথে এগোনোর আহ্বান জানান।

এসডিএফ অভিযোগ করেছে, দামেস্কপন্থি বাহিনী বেসামরিক এলাকায় অবৈধ হামলার হুমকি দিচ্ছে। প্রকাশ্যে গোলাবর্ষণের সতর্কতা দেওয়া আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি ও যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বলেও তারা দাবি করে।

মার্কিন সমর্থনপুষ্ট এসডিএফ সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান স্থানীয় মিত্র হিসেবে পরিচিত। ১৪ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের সময় কুর্দি নেতৃত্বাধীন প্রশাসন এসব এলাকায় এবং আলেপ্পোর কিছু অংশে আধা-স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

২০২৪ সালের শেষ দিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর গঠিত সরকারের সঙ্গে এসডিএফের পূর্ণ একীভূতকরণ নিয়ে গত বছর একটি চুক্তি হলেও বাস্তব অগ্রগতি সীমিত রয়েছে। উভয় পক্ষই একে অপরকে গড়িমসির জন্য দায়ী করছে।

তুরস্ক বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, অনুরোধ পেলে তারা সিরিয়ার সরকারকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।