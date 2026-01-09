  2. আন্তর্জাতিক

এবার মেক্সিকোতে হামলার ঘোষণা ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৪ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম/ ফাইল ছবি: এএফপি

ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর এবার মেক্সিকোতে হামলার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ফক্স নিউজের উপস্থাপক শন হ্যানিটির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই হুমকি দেন তিনি।

সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, পানিপথে আসা মাদকের ৯৭ শতাংশ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, এখন আমরা কার্টেলগুলোর বিরুদ্ধে স্থলভাগে আঘাত হানতে শুরু করবো। তার দাবি, কার্টেলগুলো মেক্সিকোই চালাচ্ছে। তবে এই হামলার পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।

দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকেই মাদকের বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত ক্যারিবীয় সাগরে বহু নৌযানে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব হামলায় শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। মার্কিন প্রশাসনের দাবি, নৌযানগুলো মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত, তবে এই দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি তারা।

এদিকে, ট্রাম্পের এই হুমকির পর মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম স্পষ্ট করে বলেছেন, এমন কিছু হবে না। তিনি নিজের দেশ পরিচালনায় মেক্সিকোর অধিকার জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

এর আগে গত সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক মাদক বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত অপরাধী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে যৌথভাবে পদক্ষেপ নিতে রাজি হয় মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র। তবে এখন ট্রাম্প এককভাবে মেক্সিকান ভূখণ্ডে হামলার ঘোষণা দিলেন।

সূত্র: দ্য সান

এসএএইচ

