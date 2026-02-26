  2. আন্তর্জাতিক

কিউবায় অনুপ্রবেশকারী মার্কিন স্পিডবোট লক্ষ্য করে গুলি, নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) হাভানা বন্দরে নোঙর করে কিউবান কোস্টগার্ডের জাহাজ/ ছবি: এএফপি

বিনা অনুমতিতে জলসীমায় প্রবেশকারী একটি মার্কিন স্পিডবোড লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে কিউবার কোস্টাগার্ড। এতে চারজন নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) এ ঘটনা ঘটে।

গত এক বিবৃতিতে কিউবার কোস্টগার্ড বাহিনী জানিয়েছে, অনুপ্রবেশকারী স্পিডবোটটি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে নিবন্ধিত। তবে বিবৃতিতে নিহত এবং আহতদের নাম-পরিচয় এবং কোন দেশের নাগরিক, এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তাছাড়া কেন স্পিডবোটটি কিউবার জলসীমায় প্রবেশ করলো, তাও জানা যায়নি।

কিউবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া পৃথক এক বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, নিজেদের জলসীমায় স্পিডবোটটি লক্ষ্য করার পর সেটিকে থামার নির্দেশ দিয়েছিল কোস্টগার্ড বাহিনী। কিন্তু এই নির্দেশের জবাবে নৌকার আরোহীরা কোস্টগার্ড বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। জবাবে কোস্টগার্ডও পাল্টা গুলি ছোড়ে। এতে স্পিডবোটের আরোহীদের মধ্যে চারজন নিহত ও ছয়জন আহত হন। আহতদের মধ্যে কিউবান কোস্টগার্ডের একজন কমান্ডারও আছেন।

নিহত ও আহতদের সবাইকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছে কিউবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে।

১৯৫৮ সালে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আছে কিউবা। পরবর্তী দশকগুলোতে এই নিষেধাজ্ঞার মাত্রা আরও বেড়েছে ও বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেৃতৃত্বাধীন প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার কারণে গত কয়েক মাস ধরে জ্বালানি তেল আমদানি করতে পারছে না কিউবা।

কঠোর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থাকায় খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট, লোডশেডিংয়ের মত সমস্যা দিন দিন বাড়ছে কিউবায়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কিউবার সমুদ্র সীমান্ত আছে। সমুদ্রপথে কিউবার উপকূল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের উপকূলের দূরত্ব মাত্র ১৬০ কিলোমিটার।

গত কয়েক দশকে কিউবার হাজার হাজার নাগরিক বৈধ-অবৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন। এই নাগরিকদের অনেকে কিউবায় থাকা স্বজনদেরও যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যেতে আগ্রহী।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা এএফপিকে বলেছেন, প্রাথমিক অনুসন্ধানে আমরা জানতে পেরেছি যে স্পিডবোটটি একটি বেসামরিক নৌযান ছিল ও সেখানে যারা ছিলেন, তাদের সবাই কিউবার নাগরিক ও দীর্ঘদিন ধরে ফ্লোরিডায় বসবাস করছেন। কিউবা থেকে নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের বের করে আনতেই তারা সেখানে যাচ্ছিলেন।

সূত্র: এএফপি

