ইরানে ‘ভেনেজুয়েলা-ধাঁচের’ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ইরানে ‘ভেনেজুয়েলা-ধাঁচের’ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইরানে ‘ভেনেজুয়েলা-ধাঁচের’ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। তিনি বলেছেন, তেহরানসহ ইরানের বিভিন্ন শহরে সাম্প্রতিক অস্থিরতায় ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের ভূমিকা ছিল, যা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ নিজেই স্বীকার করেছে।
বৈরুতে সফরকালে লেবানিজ টিভি আলমানারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরাকচি বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের একটি ভেনেজুয়েলা-ধাঁচের ষড়যন্ত্র’ ব্যর্থ হয়েছে।
তার দাবি, ২০২৫ সালের জুনে ইরানের বিরুদ্ধে চালানো যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ১২ দিনের যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ ভেবেছিল, তিনদিনের মধ্যেই তেহরানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যাবে। কিন্তু সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইরানকে লক্ষ্য করে যে ‘ভেনেজুয়েলা-ধাঁচের’ ষড়যন্ত্র ছিল, তা ‘সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ’ ও ভেস্তে গেছে। এর ফলে ইরানের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরও দৃঢ় অবস্থায় রয়েছে।
এসময় তিনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ‘গ্রেটার ইসরায়েল’ পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, নেতানিয়াহু উপসাগরীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশকে হুমকি দিচ্ছেন। কিন্তু লেবানন ও ইরানের মতো দেশগুলো শক্ত প্রতিরোধ দেখিয়েছে।
আরাকচি বলেন, নিষেধাজ্ঞাজনিত নানা সমস্যার পরও ইরানের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো রয়েছে। তিনি আরও বলেন, তেহরান পারস্পরিক সম্মান ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে একটি মর্যাদাপূর্ণ চুক্তির জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও সদিচ্ছা নিয়ে ইরান এখনো নিশ্চিত নয়।
সূত্র: তাসনিম নিউজ
কেএএ/