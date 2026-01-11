মারা গেলেন ৪০ বার হজ করা ব্যক্তি
সৌদি আরবের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত নাসের বিন রাদান আল রশিদ আল ওয়াদাই ১৪২ বছর বয়সে মারা গেছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দক্ষিণ সৌদি আরবের ধাহরান আল জানুব এলাকায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে নিজ গ্রামের আল রশিদে তাকে দাফন করা হয়।
জানাজায় সাত হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেন। নাসের আল ওয়াদাইয়ের জন্ম সৌদি আরব একীভূত হওয়ার আগেই। তিনি আধুনিক সৌদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুলআজিজ থেকে শুরু করে বর্তমান বাদশাহ সালমান পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন শাসকের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেছেন।
তার জীবনকালজুড়ে সৌদি আরবে বড় ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে।
পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি ৪০ বারেরও বেশি হজ পালন করেছেন এবং গভীর ধর্মভীরুতার জন্য পরিচিত ছিলেন।
তিনি মোট ১৩৪ জন সন্তান ও নাতি–নাতনি রেখে গেছেন। জানা গেছে, তিনি সর্বশেষ ১১০ বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং পরে তার একটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়।
তার মৃত্যুর খবর সৌদি আরবের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অনেকেই তাকে বিশ্বাস, ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ
এমএসএম