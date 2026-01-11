কুয়েতে দুই ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড

কুয়েতে দুই ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড
কুয়েতের একটি আদালত বিপুল পরিমাণ মাদক পাচারের দায়ে দুই ভারতীয় নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। দেশটির ভেতরে বিক্রির উদ্দেশ্যে হেরোইন ও মেথামফেটামিনসহ তাদের গ্রেফতার করার পর আদালত এই রায় দেন।
এর আগে কাইফান ও শুয়াইখ এলাকায় ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ১৪ কেজি হেরোইন এবং ৮ কেজি মেথামফেটামিন—যা ‘শাবু’ নামে পরিচিত। এছাড়া তাদের কাছ থেকে দুটি ইলেকট্রনিক ওজন মাপার যন্ত্র উদ্ধার করা হয়।
প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে, অভিযুক্তরা কুয়েতের বাইরে থেকে পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের সদস্য ছিলেন।
আরবি দৈনিক আল কাবাস-এর খবরে বলা হয়, আবাসিক এলাকাগুলোতে সমন্বিত নিরাপত্তা অভিযানের সময় এসব মাদক উদ্ধার করা হয়।
এই মামলার সূত্রপাত হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত একটি অভিযানের মাধ্যমে। মন্ত্রণালয় জানায়, মাদক পাচার দমন এবং আন্তঃদেশীয় অপরাধী চক্র ভেঙে দিতে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবেই তাদের গ্রেফতার করা হয়। ক্রিমিনাল সিকিউরিটি সেক্টরের অধীন জেনারেল ডিরেক্টরেট ফর ড্রাগ কন্ট্রোল এই অভিযান পরিচালনা করে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও নিবিড় নজরদারির মাধ্যমে তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের শনাক্ত করেন। পরে তাদের কাছে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য প্রস্তুত মাদক পাওয়া যায়। কর্মকর্তারা এই জব্দকে সংঘবদ্ধ মাদক পাচারের বিরুদ্ধে একটি বড় সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেন।
এই অভিযানটি প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ ফাহাদ আল ইউসুফের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ
এমএসএম