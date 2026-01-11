  2. আন্তর্জাতিক

কুয়েতে দুই ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
কুয়েতে দুই ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড
কুয়েত/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

কুয়েতের একটি আদালত বিপুল পরিমাণ মাদক পাচারের দায়ে দুই ভারতীয় নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। দেশটির ভেতরে বিক্রির উদ্দেশ্যে হেরোইন ও মেথামফেটামিনসহ তাদের গ্রেফতার করার পর আদালত এই রায় দেন।

এর আগে কাইফান ও শুয়াইখ এলাকায় ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ১৪ কেজি হেরোইন এবং ৮ কেজি মেথামফেটামিন—যা ‘শাবু’ নামে পরিচিত। এছাড়া তাদের কাছ থেকে দুটি ইলেকট্রনিক ওজন মাপার যন্ত্র উদ্ধার করা হয়।

প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে, অভিযুক্তরা কুয়েতের বাইরে থেকে পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের সদস্য ছিলেন।

আরবি দৈনিক আল কাবাস-এর খবরে বলা হয়, আবাসিক এলাকাগুলোতে সমন্বিত নিরাপত্তা অভিযানের সময় এসব মাদক উদ্ধার করা হয়।

এই মামলার সূত্রপাত হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত একটি অভিযানের মাধ্যমে। মন্ত্রণালয় জানায়, মাদক পাচার দমন এবং আন্তঃদেশীয় অপরাধী চক্র ভেঙে দিতে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবেই তাদের গ্রেফতার করা হয়। ক্রিমিনাল সিকিউরিটি সেক্টরের অধীন জেনারেল ডিরেক্টরেট ফর ড্রাগ কন্ট্রোল এই অভিযান পরিচালনা করে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও নিবিড় নজরদারির মাধ্যমে তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের শনাক্ত করেন। পরে তাদের কাছে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য প্রস্তুত মাদক পাওয়া যায়। কর্মকর্তারা এই জব্দকে সংঘবদ্ধ মাদক পাচারের বিরুদ্ধে একটি বড় সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেন।

এই অভিযানটি প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ ফাহাদ আল ইউসুফের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সূত্র: গাল্ফ নিউজ

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।