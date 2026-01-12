পৌনে দুই কোটি ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস
কমপক্ষে ১ কোটি ৭৫ লাখ ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ২০২৪ সালে ইনস্টাগ্রামের এপিআই–তে পাওয়া একটি ত্রুটির (বাগ) সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। অ্যাপের ওই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হ্যাকাররা মেটার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এড়িয়ে সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করেছে।
এই বিপুল তথ্য ফাঁসের পর বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবহারকারীরা অস্বাভাবিক মাত্রায় পাসওয়ার্ড রিসেট সংক্রান্ত ইমেইল পাওয়ার অভিযোগ করেছেন যা অ্যাকাউন্ট নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি করেছে।
ফাঁস হওয়া তথ্য বিশ্বব্যাপী ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং এতে সাধারণ ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে প্রভাবশালী কনটেন্ট নির্মাতাদের তথ্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সাইবারসিকিউরিটি প্রতিষ্ঠান ম্যালওয়ারবাইটস জানিয়েছে, ফাঁস হওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে ব্যবহারকারীর নাম, পূর্ণ নাম, ইমেইল ঠিকানা, ফোন নম্বর, আংশিক বসবাসের ঠিকানা এবং অন্যান্য যোগাযোগের তথ্য। তবে পাসওয়ার্ড এতে অন্তর্ভুক্ত নেই বলে জানানো হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, পাসওয়ার্ড না থাকলেও এসব তথ্য ব্যবহার করে পরিচয় জালিয়াতি বা আর্থিক প্রতারণা ঘটানো সম্ভব।
তবে এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেয়নি ইনস্টাগ্রামের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মেটা। ইনস্টাগ্রামের হেল্প অপশনে বলা হয়েছে পাসওয়ার্ড রিসেট ইমেইল পাওয়া মানেই যে অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে তা নয়। তবে সাইবার বিশেষজ্ঞরা সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
কেএম