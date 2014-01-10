ইরানের হামলা
কোথায় আছেন নেতানিয়াহু?
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর তার ভাগ্য ‘অস্পষ্ট’ বলে দাবি করেছে ইরান। তবে তাদের এই দাবিকে ‘ভুয়া খবর’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর।
সোমবার (২ মার্চ) আধা-সরকারি ফার্স বার্তা সংস্থার প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় ইরানের এক সামরিক মুখপাত্র দাবি করেন, ‘খাইবার’ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আকস্মিক হামলায় নেতানিয়াহুর কার্যালয় এবং ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর প্রধান তোমের বারের বাসভবনে আঘাত হানা হয়েছে।
তবে জেরুজালেমে বিমান হামলার সতর্কসংকেত বেজে উঠলেও সেখানে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার খবর পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল। নেতানিয়াহুর কার্যালয়ও অক্ষত রয়েছে বলে জানিয়েছে তারা।
এদিকে, ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজ জানিয়েছে, নেতানিয়াহু সোমবার বেইত শেমেশে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার স্থান পরিদর্শন করেছেন।
ইসরায়েলের উদ্ধারকারী সংস্থাগুলো নিশ্চিত করেছে, জেরুজালেমসহ একাধিক স্থানে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। বেইত শেমেশে একটি সিনাগগে হামলায় নয়জন নিহত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।
নেতানিয়াহুর দপ্তরের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে হামলার দাবি ভিত্তিহীন।
সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল, স্কাই নিউজ
