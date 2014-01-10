মারা গেলেন খামেনির স্ত্রীও

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ০২ মার্চ ২০২৬
ইরাকের রাজধানী বাগদাদে ইরানি দূতাবাসের কাছে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির একটি ছবি ধরে আছেন এক নারী/ ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে তোলা ছবি/ এএফপি

মারা গেলেন ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির স্ত্রী মানসুরেহ খোজাস্তেহ বাঘেরজাদেহ। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় স্বামীর সঙ্গে তিনিও আহত হয়েছিলেন।

ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম খামেনির স্ত্রীর মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে। তাসনিম জানিয়েছে, শনিবারের হামলায় খামেনির মৃত্যুর পর থেকে ৭৯ বছর বয়সী বাঘেরজাদেহ কোমায় ছিলেন। 

বাঘেরজাদেহ ১৯৪৭ সালে একটি সম্মানিত বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মোহাম্মদ ইসমাইল খোজাস্তেহ বাঘেরজাদেহ একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

১৯৬৪ সালে খামেনির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই তিনি তার স্বামীকে নীরবে সমর্থন করে আসছিলেন বলে জানা যায়। অনেক রাজনীতিকের স্ত্রীর বিপরীতে, তিনি জনসাধারণের দায়িত্ব বা আনুষ্ঠানিক ভূমিকা গ্রহণ করেননি। পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যের মতোই তার জীবনও ক্যামেরা ও বক্তৃতার বাইরে বিকশিত হয়েছিল।

সূত্র: তাসনিম নিউজ এজেন্সি

এসএএইচ

