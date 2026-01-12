বিক্ষোভে উত্তাল ইরানে পাঁচ শতাধিক নিহত, অধিকার গোষ্ঠীর দাবি
বিক্ষোভে উত্তাল ইরানে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। একটি অধিকার গোষ্ঠী জানিয়েছে, ইরানে বিক্ষোভ-সহিংসতায় পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিক্ষোভকারীদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে ইরানে হামলার হুমকি দেওয়ার পর তেহরান মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। খবর রয়টার্সের।
২০২২ সালের পর থেকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান সবচেয়ে বড় বিক্ষোভের মুখোমুখি হওয়ায়, ট্রাম্প বারবার হুমকি দিয়েছেন যে বিক্ষোভকারীদের ওপর বল প্রয়োগ করা হলে তিনি বিক্ষোভকারীদের সহায়তা করবেন।
ইরানের ভেতরে ও বাইরের কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অধিকার সংস্থা এইচআরএএনএ জানিয়েছে, তারা ৪৯০ জন বিক্ষোভকারী এবং ৪৮ জন নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। দুই সপ্তাহের অস্থিরতায় ১০ হাজারেরও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
ইরানের সরকার হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেনি এবং রয়টার্সও স্বাধীনভাবে এই সংখ্যা যাচাই করতে পারেনি। এক মার্কিন কর্মকর্তা রোববার রয়টার্সকে জানিয়েছেন, ইরানের জন্য বিকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য মঙ্গলবার ট্রাম্পের সিনিয়র উপদেষ্টাদের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, এই বিকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে সামরিক হামলা, গোপন সাইবার অস্ত্র ব্যবহার, নিষেধাজ্ঞাগুলো আরও বিস্তৃত করা এবং সরকারবিরোধী উৎসগুলোকে অনলাইন সহায়তা প্রদান।
রোববার রাতে এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে ট্রাম্প বলেন, সামরিক বাহিনী নজর রাখছে এবং আমরা কিছু শক্তিশালী বিকল্পের দিকে নজর দিচ্ছি।
ট্রাম্প বলছেন, তিনি ইরানের বিরোধী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তিনি আরও বলেন, ইরানের নেতারা শনিবার তাকে ফোন করেছেন এবং আলোচনা করতে চান। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ইরানের সংসদের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবাফ ওয়াশিংটনকে ‘ভুল গণনা’ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।
